The Boys 3, Nick Wechsler vestirà i panni di Blue Hawk – FOTO

The Boys 3, non c’è ancora una data definitiva per il rilascio della terza stagione su Amazon Video, tramite un video promozionale caricato sull’account ufficiale YouTube, il colosso streaming ha annunciato alcune novità.

La serie tv sugli eroi più scorretti e pericolosi ha proposto un telegiornale ambientato nel mondo della serie tv, in questo speciale viene presentato il personaggio di Nick Weschler, il nuovo supereroe Blue Hawk.

Il personaggio entrerà a far parte di un nutrito gruppo di personaggi che verranno introdotti durante la terza stagione della serie Amazon, insieme a Blue Hawk ci sarà anche la Crimson Countess interpretata da Laurie Holden, qualche mese fa è stata annunciata proprio nello stesso modo, tramite il canale Vought su YouTube.

Blue Hawk entrerà a far parte della squadra gestita da Soldier Boy, il personaggio faceva parte dei pre-The Seven, durante gli episodi verrà narrata la sua storia, infatti nella terza stagione non si parlerà solo di Soldier Boy, ma bensì si parlerà della squadra di cui faceva parte, la “Payback”.

Il regista Kripke ha rilasciato alcuni indizi sulla trama della terza stagione, dichiarando che Laurie Holden interpreterà la Contessa Cremisi, insieme ad un sacco di eroi che aiuteranno i fan a scoprire chi erano i Sette prima di diventare “I Sette”.

The Boys 3, il regista dichiara che durante la terza stagione verrà narrata la storia della squadra Payback

Inoltre, Eric Kripke ha dichiarato che durante la terza stagione verrà esplorata com’era la vita prima della Vought Industries, si scaverà negli anni ’60, ’70 e ’80, proprio per riuscire a dare una visione globale sia in termini temporali che di narrazione.

Il regista lavora a stretto contatto con Garth Ennis, l’autore dei fumetti, il quale ha dichiarato di aver inviato ogni sceneggiatura al regista, rivedendo il terzo episodio della stagione, il disegnatore ha dichiarato che Butcher è il suo personaggio preferito e il monologo che avrà nella terza puntata deve esser curato nei minimi dettagli.

Per questo motivo il creatore del fumetto Garth Ennis è molto protettivo nei confronti del personaggio e soprattutto bada al modo in cui viene rappresentato Butcher in ogni situazione sul piccolo schermo.

