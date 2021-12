Cosa sapere su Sofia Bruscoli, carriera e vita privata della conduttrice televisiva: ecco tutto sull’ex modella e mamma.

Classe 1988, nata a Misano Adriatico il 20 aprile, Sofia Bruscoli è un personaggio televisivo che in questi anni si è fatta notare per la sua bellezza e professionalità. Fidanzata con l’ex tronista di Uomini e Donne Marcelo Fuentes, insieme a Marco Marzocchi conduce il programma di Raidue, dal titolo Stop&Go.

Già campionessa di pattinaggio a rotelle artistico da giovanissima, si è tolta in quella disciplina diverse soddisfazioni anche in ambito europeo. All’epoca era uno dei talenti del nostro Paese in questo sport. Ad appena 16 anni ha iniziato a partecipare ad alcuni concorsi di bellezza.

Leggi anche –> Cristiana Capotondi, un’attrice nel pallone: il suo ruolo nel mondo del calcio

Tra questi, ha vinto Miss Yacht Club e successivamente The Look of the Year: questo l’ha catapultata nel mondo della moda. Ha insistito in questo campo, vincendo l’anno successivo le selezioni nazionali italiane per il concorso di Miss Mondo 2005. Da “Miss Mondo Italia 2005”, ha poi vinto il titolo di “Miss Europa del Sud” ed è infine arrivata quarta nella classifica generale.

Leggi anche –> Amaurys Perez, chi è il campione italiano di pallanuoto

Scopriamo insieme i segreti di Sofia Bruscoli

La sua carriera nel mondo della moda l’ha portata a sfilare per stilisti di fama mondiale, come Jean Paul Gaultier e Rocco Barocco. Notata anche in Rai, apre a 18 anni la sua carriera televisiva come valletta di Carlo Conti nella trasmissione di Raiuno L’anno che verrà, in onda l’ultimo dell’anno.

Sempre nel 2006, partecipa alla partecipazione alla terza edizione del talent show Ballando con le stelle, presentato da Milly Carlucci su Raiuno, affiancata dal ballerino professionista Manuel Favilla. Conduce quindi Oltremoda, sempre su Raiuno, e nel 2007 fa il suo esordio sul grande schermo. Prende infatti parte al film commedia Matrimonio alle Bahamas, con la regia di Claudio Risi.

Sempre al fianco di Carlo Conti, la ritroviamo nel varietà televisivo I migliori anni, quindi fa parte della giuria della finale italiana di The Look of the Year. Partecipa a Domenica In, nell’edizione condotta da Pippo Baudo e diventa l’ultima valletta del popolare conduttore. Negli stessi anni, la troviamo in diverse fiction. Ha una figlia, Nicole, nata dalla relazione con Fuentes. Ha un profilo Instagram con oltre 10mila follower.

The post Sofia Bruscoli, carriera e vita privata della conduttrice televisiva appeared first on Ck12 Giornale.