single-o-fidanzata?-ecco-la-spiazzante-risposta-di-monica-bellucci

Monica Bellucci, l’attrice è single o fidanzata? Ecco la spiazzante risposta, a ormai diversi anni dalla rottura con Vincent Cassel.

A 57 anni suonati, Monica Bellucci si è aperta sull’invecchiamento e gli anni che passano, dicendo che vuole “invecchiare in modo pacifico” e non è “ossessionata” dal mantenere la sua figura perfetta superati i cinquant’anni.

L’attrice italiana ha condiviso i suoi pensieri sull’invecchiamento in un’intervista con la rivista Sunday Times Style, dicendo che preferisce il vino, la pasta e l’occasionale lezione di Pilates agli allenamenti estenuanti e alle diete restrittive. “Non sono ossessionata” – ha evidenziato – “Sono sempre stata una donna curvy, mai così magra, questa è la mia natura. E voglio invecchiare in modo pacifico”.

Monica Bellucci ha anche aggiunto un’altra considerazione: “Quando hai 50 o 60 anni non hai le stesse esigenze di quando ne hai 20”. Sta di fatto che ancora oggi l’attrice è una bellissima donna e stasera la vedremo ballerina per una notte a Ballando con le Stelle. L’attrice si è lanciata in diverse considerazioni.

L’attrice Monica Bellucci e la sua vita privata: single o fidanzata? Ecco le sue esigenze

“Quando sei molto giovane, hai quello che in Francia chiamano “la beauté du diable”, la bellezza del diavolo, che è semplicemente naturale, è la bellezza della giovinezza, la bellezza di un momento biologico nella tua vita. E la vita va avanti”, è una delle sue osservazioni fatte nel corso dell’intervista.

Ha anche evidenziato: “Il fisico, invecchia e dobbiamo affrontarlo. Non c’è niente che possiamo fare. Allo stesso tempo siamo fortunati, perché se invecchiamo significa che avremo una lunga vita”. La star del cinema ha notato che “ci sono così tante donne che si sentono libere di invecchiare in un modo diverso”. La Bellucci ha anche discusso del movimento #MeToo e di come non vuole che le sue figlie – Deva Cassel, 17 anni, e Léonie Cassel, 11 – crescano e “odino” gli uomini.

In un’altra intervista, invece, la Bellucci ha parlato della sua situazione sentimentale, a ormai diversi anni dalla rottura con Vincent Cassel. Ha lasciato intendere di essere single, ma che questa non è “la mia vocazione”. Insomma, “la solitudine è bella, ma deve durare poco”. Che nel suo cuore stia facendo breccia già qualcuno, dopo la fine della relazione con lo scultore ed ex modello Nicolas Lefebvre.

