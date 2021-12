pietro-e-giulio-tucci:-chi-sono-e-quanti-anni-hanno-i-figli-di-myrta-merlino

Pietro e Giulio Tucci, la giornalista ha presentato il suo libro a Domenica In con Mara Venier in onda su Rai1, infatti la giornalista si è mostrata senza maschere e soprattutto senza filtri.

Il racconto condiviso nel programma televisivo è stato come se fosse a cuore aperto, la giornalista ha pubblicato il suo libro “Donne che sfidano la tempesta”, l’autrice ha tre figli, sono i gemelli Pietro e Giulio Tucci, avuti quando era molto giovane, mentre sua figlia Caterina è nata dalla relazione con Domenico Arcuri.

Il suo attuale compagno è Marco Tardelli, il campione del mondo e il calciatore che ha trainato la nazionale italiana nel 1982, ha giocato anche nella Juventus e nell’Inter. L’amore con Marco Tardelli per la giornalista non è mai stato così intenso neanche a 18 anni, i due “stanno male” se non si vedono regolarmente.

L’amore con Marco Tardelli nacque con una serata cena, dopo 2 giorni l’ex campione si trasferì a vivere a Roma con la giornalista, la stessa giornalista rimase frastornata e confusa da tutta la sicurezza mostrata dall’ex calciatore.

Marco Tardelli le confidò che era innamorato di lei da 15 anni, riuscì a dirle anche come era vestita la prima volta che si videro, per poi confidarle che non si era mai fatto avanti proprio perché era sposata.

>>> POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Marco Tardelli: chi è Myrta Merlino, la compagna dell’ex azzurro

Pietro e Giulio Tucci, dal 2017 è sposata con Marco Tardelli i due sono una coppia solida e indivisibile

La giornalista diversi anni fa raccontò di esser stata vittima di un tentato abuso sessuale da parte del Ministro delle Finanze francesi, Dominique Strauss-Kahn, durante gli anni ’90.

Il ministro si presentò in vestaglia dinanzi alla donna, per poi cercare di baciarla, la giornalista lo respinse, senza mai denunciarlo proprio per evitare il clamore e soprattutto i gossip che sarebbero potuti scaturire dall’accaduto.

>>> POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Myrta Merlino: “Se non ci vediamo, io e Marco Tardelli stiamo male”

Durante la sua carriera la giornalista ha subito diversi episodi insoliti, tra questi c’è anche l’episodio con Giulio Tremonti, il quale proprio durante il mandato da Ministro dell’Economia, lasciò lo studio stizzito, dopo le domande molto scomode poste dalla giornalista in diretta televisiva.

The post Pietro e Giulio Tucci: chi sono e quanti anni hanno i figli di Myrta Merlino appeared first on Ck12 Giornale.