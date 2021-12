pietro-antisari-vittori,-i-rapporti-di-patrizia-pellegrino-con-l’ex-marito

Pietro Antisari Vittori, è l’ex marito di Patrizia Pellegrino l’amore tra la showgirl e il primo marito sembra non essere mai svanito, la coppia si è unita in matrimonio in passato e dal loro amore son nati i figli Tommaso e Arianna.

Dopo la morte del primogenito Riccardo, deceduto sei giorni dopo il parto, la coppia provò nuovamente ad avere dei figli, i due hanno adottato un terzo figlio di nome Gregory, l’adozione è stata raccontata in ogni dettaglio nel libro “Per avere Gregory”.

Dopo molti anni insieme, il rapporto tra Patrizia e il suo ex marito si trasformò in una amicizia profonda, i sentimenti provati li spinsero a divorziare ufficialmente nel 2005,subito dopo la donna si è unita con il compagno Stefano Todini, nel 2016 si è separata dopo aver scoperto un suo tradimento.

Tra l’ex marito e Patrizia Pellegrino sembra che la profonda stima e l’affetto reciproco non sia mai tramontato, l’attrice ha confermato che con il suo primo marito è ancora in ottimi rapporti.

Nonostante la delusione del primo matrimonio, Patrizia Pellegrini ha sempre riposto fiducia nel suo ex marito, anche quando Stefano Todini la tradì con un’altra donna.

Pietro Antisari Vittori, l’immensa fiducia e stima reciproca per Patrizia Pellegrino, il loro rapporto si è evoluto negli anni

Patrizia Pellegrino ha dichiarò che fu proprio Stefano Todini a metter dinanzi al fatto compiuto la showgirl, infatti Patrizia aspettò per 3 anni e mezzo che la situazione cambiasse, cercando di far rinsavire Stefano Todini.

L’attrice ha dichiarato di aver difeso il suo rapporto con i denti, la tradì la prima volta, la showgirl ha assunto alcuni psicofarmaci per superare il tradimento, per poi lottare e cercare di riacquisire l’equilibrio che Todini le aveva tolto.

Patrizia aveva bisogno di ritrovare l’equilibrio per andare avanti con la sua vita, con la sua famiglia e soprattutto i suoi figli, proprio loro furono coloro che le sono stati vicini, rivelando il rapporto bellissimo che intercorre tra Patrizia e i suoi figli.

Durante l’intervista con Barbara d’Urso in onda su Canale 5, dichiarò di essere una madre apprensiva, ma nonostante tutto lascia liberi i suoi figli, proprio perché devono vivere la loro vita. Gregory è il figlio più grande, adesso ha 29 anni e vive da solo, mentre Tommaso sta per laurearsi, Arianna invece è rimasta con sua madre, proprio per starle accanto in ogni momento di difficoltà.

