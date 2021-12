Perché è finita tra Monica Bellucci e l’attore Vincent Cassel

Monica Bellucci e l’attore Vincent Cassel: ecco perché è finita la storia d’amore e il matrimonio tra loro due.

Dopo 18 anni d’amore e due figli, Monica Bellucci e Vincent Cassel hanno annunciato il loro divorzio nell’agosto 2013. È stata l’attrice italiana a prendere la decisione di separarsi. Anni dopo, rivela perché ha scelto di porre fine al suo matrimonio. Lo ha fatto infatti soltanto nel 2019, ben sei anni dopo la separazione.

Sono stati a lungo una delle coppie più glamour del cinema francese. Monica Bellucci e Vincent Cassel si sono conosciuti nel 1995, sul set di L’Appartement. È l’inizio di una storia d’amore durata 18 anni. La coppia ha detto sì quattro dopo, nel 1999, e da questa unione sono nate due figlie.

Si tratta infatti di Deva Cassel – che a 14 anni si è lanciata nella carriera di modella come sua madre – e Léonie, che ora ha undici anni. Ma questa favola nella terra della settima arte non avrà un lieto fine. Dopo 14 anni di matrimonio e otto film insieme, la coppia ha divorziato nel 2013.

Monica Bellucci rivela perché ha deciso di lasciare Vincent Cassel

In un’intervista a Madame Figaro, l’attrice italiana afferma di aver “sofferto molto” di questa separazione. Eppure è stata Monica Bellucci a scegliere di porre fine al suo matrimonio con Vincent Cassel, che poi ha vissuto gran parte dell’anno lontano da lei in Brasile. Anche la separazione, avvenuta prima in maniera pacifica, ha avuto degli strascichi con polemiche tra i due.

“Sono stata io a prendere la decisione. Ma quando lasci qualcuno, ciò non significa che non lo ami più. Ciò significa che non è più possibile continuare” ha spiegato Monica Bellucci in un’intervista. Insomma, ci sono state cause che hanno reso impossibile continuare il rapporto, ma entrambi hanno poi riprovato a rifarsi una vita.

Monica Bellucci ha vissuto una bella storia d’amore con l’artista scenografo Nicolas Lefebvre, anche se la coppia si è infine separata. Vincent Cassel nel frattempo ha sposato la bellissima Tina Kunakey nell’estate del 2018 e ora sono genitori di una bambina, Amazonia. Dopo essersi tanto amati, Monica Bellucci e Vincent Cassel continuano così la loro storia separatamente.

