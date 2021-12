Oroscopo di Paolo Fox 12 dicembre: amore e fortuna di questa domenica

Ariete – Non andate di corsa nella scelta della persona che dovrà esservi al fianco, potreste fare scelte sbagliate. Sul lavoro dedicatevi all’attività che state svolgendo, ne otterrete il massimo profitto.

Toro – Provate ad organizzare qualcosa di interessante per il giorno 14, quando la Luna sarà nel vostro segno. Economicamente dovrete recuperare un po’ di soldi persi nel passato.

Gemelli – Finalmente le stelle vi porteranno in amore un po’ di serenità nella giornata. Per il lavoro, questa domenica è la giornata giusta per riflettere con tranquillità sul da farsi.

Cancro – Non fate i disfattisti in amore! Venere e Luna sono dissonanti in questa giornata. E’ una domenica in cui dovete osservare le cose piuttosto che farle.

Leone – Mi raccomando in amore non perdete mai di vista i sentimenti, questa domenica nasce con la Luna favorevole. Sul lavoro qualcosa di importante è in arrivo, forse un cambiamento inaspettato.

Vergine – Questa giornata è molto interessante per l’Amore, inoltre avrete martedì e mercoledì con la Luna favorevole. Sul lavoro siete pronti a fare delle richieste, questo è il momento giusto.

Bilancia – In questa giornata si cerca un punto di incontro tra moltissime coppie. Sul lavoro, qualcosa in questi giorni può cambiare in positivo.

Scorpione – Ecco una giornata che in Amore ha bisogno delle vostre attenzioni, sembrate sotto pressione. Sul lavoro, la situazione generale potrebbe innescare possibilità nuove e inaspettate.

Sagittario – Per l’amore, questa è una domenica protetta da una buona Luna, approfittatene per stare di più con il partner. Sul lavoro, con Giove e Saturno attivi non sono esclusi progetti importanti.

Capricorno – Le stelle sono un pochino in calo per l’amore, soprattutto nel corso della mattinata. Ostacoli anche sul lavoro passato, c’è bisogno di recuperare, sarebbe il caso di affrontare di petto le situazioni.

Acquario – Venere da domani torna positiva, potrete fare nuove conquiste in amore. Sul lavoro, dovrete pensare già da adesso a ciò che vorrete fare l’anno prossimo.

Pesci – Gli innamorati possono vivere emozioni particolari in questo periodo. Sul lavoro siate paziente, tutta la situazione porterà a delle evoluzioni nelle prossime settimane.

