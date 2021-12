“neanche-con-una-pistola-alla-tempia”.-memo-remigi,-che-sfregio-a-mediaset:-“quel-programma-mai”

Memo Remigi sta vivendo una nuova vita professionale sugli schermi della Rai. Dopo essere entrato a far parte del cast fisso di Oggi è un altro giorno, la trasmissione pomeridiana condotta da Serena Bortone, ha partecipato anche a Ballando con le stelle, dove è stato una piacevole sorpresa in coppia con Maria Ermachkova. Nonostante i suoi 83 anni, Remigi si è fatto apprezzare sulla pista da ballo per l’energia, la voglia e lo spirito competitivo.

Ospite nella puntata di sabato 11 dicembre di Tv Talk, Memo ha parlato della rinascita professionale, ma allo stesso tempo ha stupito tutti dichiarando con fermezza che ci sono alcuni programmi televisivi in cui non andrebbe neanche sotto minaccia. “Partecipare al Grande Fratello Vip? No, assolutamente no – ha dichiarato Remigi – né all’Isola dei Famosi né al Gfvip. Non andrei mai, sono le ultime cose che farei, nemmeno con una pistola alla tempia”.

Frasi forti e molto nette, che fanno ben capire la posizione di Memo a riguardo, rispetto ad altri personaggi che in età avanzata hanno invece ceduto alle lusinghe di programmi del genere. Lui invece si è rimesso in gioco con un game show storico e impegnativo come Ballando con le stelle, dove ha stupito Milly Carlucci e la giuria per la sua vitalità.