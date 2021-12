Instagram, torna la versione più amata: ecco come cambia il feed

Dopo cinque anni di feed algoritmico, Instagram si prepara a tornare all’ordine cronologico dei post: tutti i dettagli della tanto attesa novità.

“Lo preferivo come era prima”. In quanti lo pensano puntualmente ogni volta che il proprio social media preferito viene aggiornato con una nuova versione? Oramai gli utenti non fanno quasi più in tempo ad abituarsi alle modifiche degli sviluppatori che subito arrivano nuove funzionalità da scoprire.

Talvolta tuttavia può capitare che gli aggiornamenti social guardino direttamente al passato, con il ripristino di opzioni già note. È il caso attuale di Instagram, per il quale gli sviluppatori sono al lavoro per un lieto ritorno: quello del tanto amato feed cronologico. L’annuncio, come riportato da TNW News, è arrivato direttamente dall’Head della piattaforma, Adam Mosseri.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Facebook, Instagram e WhatsApp vittime degli hacker? Rabbia degli utenti

Instagram, il ritorno del feed cronologico: tutti i dettagli

Il feed cronologico era stato messo da parte da Instagram nel 2016 per fare spazio esclusivamente al feed algoritmico. La decisione di modificare la timeline era stata presa dopo aver assodato che gli utenti si perdevano più della metà dei post pubblicati dai loro “following”, facendosi sfuggire così quelli potenzialmente più coinvolgenti. Da lì l’introduzione del feed che organizza i post a seconda dei propri interessi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Whatsapp, come leggere messaggi restando offline: il trucco

Molti utenti hanno però trovato poco comoda e pratica l’innovativa versione, auspicando a più riprese il ritorno alla semplicità dei primi tempi. Adesso il loro desiderio sarà presto esaudito grazie a un compromesso. Rispetto al passato infatti si avrà direttamente la facoltà di scegliere come ordinare i post del proprio feed, attraverso l’opzione o cronologica o algoritmica.

A confermarlo è un tweet pubblicato pochi giorni fa dal profilo ufficiale di Instagram, che ha giustificato la scelta con la volontà di consentire alle persone di utilizzare la piattaforma nel pieno controllo della loro esperienza. “Vogliamo essere chiari sul fatto che stiamo creando nuove opzioni fornendo alle persone più scelte, in modo che possano decidere cosa funziona meglio per loro”. La novità è attesa per il 2022.

The post Instagram, torna la versione più amata: ecco come cambia il feed appeared first on Ck12 Giornale.