Grande Fratello Vip: ecco quando finirà il reality di Canale 5

Una bella frase fatta: si sa quando inizia e non si sa quando finisce. Calza a pennello per il Grande Fratello Vip, trasmissione che ci ha abituati negli anni a lunghe dilazioni e continue proroghe. Anche quest’anno, non si conosce con certezza la data di fine edizione. Qualche notizia, però, è già trapelata…

Come al solito, la colpa, cioè il merito, è degli “ottimi risultati ottenuti“. E così, i dirigenti di rete chiedono a Signorini di portare avanti per qualche altra puntata il Grande Fratello Vip. Anche quest’anno, dunque, il reality sarà in onda per qualche puntata extra. Fino a quando? Non si sa di preciso. Il mese scorso si vociferava che l’edizione sarebbe potuta terminare a metà marzo 2022. Era già si parla di fine marzo.

Quando finirà il Grande Fratello Vip?

Qualche giorno fa, per via ufficiale, il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri ha dichiarato che la sesta edizione del GF Vip sarebbe stata allungata. Diventando l’edizione più lunga di sempre. E tutto questo, per sfruttare gli ottimi ascolti e i buoni risultati in termini di polemiche, scandali e sorprese. E poi, si sa, a tener rinchiusi i vip per qualche giorno in più si rischia solo di farli scoppiare. E cosa c’è di meglio per il pubblico?

Ammettiamolo, negli ultimi giorni, la situazione si sta un po’ troppo tranquillizzando nella casa. Non ci sono più liti violente né sconti agguerriti. Gli scandali, sì: quelli non mancano mai. I concorrenti probabilmente non si sopportano più. Anche in studio, il professor Signorini appare stanco e a corto di idee. Ma il pubblico continua a seguire il reality con passione.

Risultati dello show

Oltre alle puntate in prima serata, che continuano a registrare ascolti altissimi, stanno ottenendo buoni risultanti anche le messe in onda in diretta 24 ore su 24 su Mediaset Extra (canale 55) e Mediaset Infinity. Funziona come si deve anche il daytime su Canale 5. Macinano clic anche i canali social dello show.

Insomma, il Grande Fratello Vip 2021 è stato finora un successo. E nessuno a Mediaset ha voglia di spezzare l’incantesimo. Dunque, a meno che non si ribelli Signorini o che non scoppi una rivolta nella casa, avremo a che fare con nomination e confessionali fino a primavera!

