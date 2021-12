elezioni:-per-roma-1-pd-sceglie-d’elia,-contatti-iv-azione-su-candidatura-alternativa**-(2)

(Adnkronos) – La giornata era iniziata in modo diverso con l’annuncio del ritiro della candidatura della Grippo da parte di Calenda. “Il Pd potrebbe candidare Cecilia D’Elia, Italia Viva Elena Bonetti, noi abbiamo raccolto le firme per Valentina Grippo. Tre donne di grande valore. Andare così vorrebbe dire essere tutti sconfitti. Abbiamo deciso di ritirare la nostra candidatura come gesto di responsabilità”.

“Ricordo che in questo collegio alle ultime elezioni abbiamo preso il 32% e anche per questo rinunciare a una candidatura di partito non è una scelta facile. La nostra proposta è semplice: troviamo una candidata insieme. Ringrazio Valentina Grippo per la grande generosità”. Poi però a metà pomeriggio quando dalla Direzione del Pd romano viene ufficializzata la candidatura di D’Elia, il leader di Azione sbotta. “Dopo il disastro della pseudocandidatura Conte e di fronte alla disponibilità di ritirare la nostra candidata, il Pd decide di andare avanti senza confronti. Abbiamo cercato un punto d’incontro per l’ultima volta. Il campo largo non esiste. Non evocatelo più”, chiude Calenda.

Intanto a D’Elia arrivano gli ‘in bocca a lupo’ di tutti i dirigenti dem a partire da Letta e Zingaretti che hanno entrambi ritwittato il Pd Lazio sui social: “Un grande in bocca al lupo a Cecilia D’Elia, scelta dalla Direzione del Partito Democratico di Roma, quale Candidata alle suppletive per il Collegio Roma 1”.