Cosa sapere sulla Diva Agata, chi è la cantante in gara a The Voice Senior: nome vero, carriera e curiosità.

Terzo appuntamento con le Blind Auditions di The Voice Senior questa sera e anche in questa occasione abbiamo alcuni degli audizionati che in anteprima rivelano che saranno parte del talent show di Raiuno. Tra loro, c’è anche chi ha già partecipato allo stesso programma, sebbene in un altro Paese.

Parliamo di una donna italiana, ma che vive in Germania e nella fattispecie a Wiesbaden: come noto, il talent show di Raiuno è dedicato a personalità del mondo della musica e dello spettacolo che hanno avuto anche magari una discreta carriera, ma che arrivato a sessant’anni e oltre si danno una nuova possibilità.

E stasera la “Diva Agata” di Wiesbaden si unisce a “The Voice Senior” in Italia, dopo aver già partecipato al medesimo talent show anche in Germania. Il 1 dicembre 2019, infatti, la 60enne di Wiesbaden è stata vista e ascoltata a “The Voice Senior” su SAT.1. A circa due anni di distanza, ecco una nuova chance.

Cosa sapere sulla Diva Agata, protagonista a The Voice Senior

Lei stessa ha annunciato sui social network la partecipazione al programma di Raiuno condotto da Antonella Clerici. “Non perdetevi questa sera, venerdì 10 dicembre, The Voice Senior alle 21.25 su Rai1 e su RaiPlay. Ci sarà una bella sorpresa…”. La sorpresa è proprio lei, ovvero la Diva Agata, nome vero Agata Mongiovì Bonafé.

La Diva Agata è “una cantante con anima e corpo, senza paura delle telecamere”, come dice lei stessa. Agata è molto mutevole e sa davvero adattarsi a molteplici situazioni e interpretazioni canore. Ha davvero stupito tutti in Germania e adesso eccola che ci riprova in Italia.

Nella sua audizione alle Blind Auditions in Germania ha interpretato davvero al meglio la canzone “Chain Of Fools” di Aretha Franklin. Il pubblico e i coach impazziscono infatti dopo la sua esibizione, che le consente di proseguire nel percorso. Pronta a dare il meglio anche in Italia?

