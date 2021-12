Cosa sapere su Carlo Cuozzo, chi è il presunto amante di Delia Duran: la verità sulle foto e il commento di Alex Belli alla vicenda.

Le foto di due amanti in un ristorante stanno facendo in queste ore il giro del web: questo perché una delle due persone coinvolte non è una donna qualsiasi, ma è Delia Duran, la modella e influencer sposata con Alex Belli, l’attore di Centovetrine in gara al Grande Fratello Vip.

Il quale, una volta viste le foto, non sembra essersi scomposto più di tanto. Ma come sempre andiamo con ordine. Nei giorni scorsi, era addirittura emerso che la modella – dopo le ‘performance’ del marito nella casa più famosa d’Italia – aveva lasciato la casa milanese in cui appunto viveva con il suo uomo.

Sono invece delle scorse ore le foto pubblicate da WhooPsee in esclusiva e che mostrano la modella in un ristorante di Milano, in compagnia di un misterioso amante. Grazie a diverse segnalazioni, è emerso l’identikit di quello che sarebbe l’uomo pizzicato con la bella venezuelana. Il quale, non solo non conferma, ma si trincera dietro al silenzio.

Cosa sappiamo su Carlo Cuozzo? Davvero è lui l’amante di Delia Duran?

Infatti, il diretto interessato – appena il suo nome ha iniziato a diffondersi in Rete – avrebbe chiuso il suo profilo Instagram. Ma diverse foto private si erano già diffuse e quindi il suo volto è stato subito affiancato a quello dell’uomo sorpreso in atteggiamenti intimi con Delia Duran. La corrispondenza, per molti, è più che evidente.

Il giovane in questione si chiamerebbe Carlo Cuozzo e sarebbe un imprenditore di 24 anni. Ben poco, in ogni caso, si sa di lui e della sua vita privata. Quello che stupisce è la reazione di Alex Belli di fronte alle foto della moglie in compagnia di un altro. Per l’attore, sarebbe in atto da parte di Delia Duran soltanto un tentativo di farlo ingelosire, tentativo che a quanto pare risulterebbe essere fallimentare.

Lui – che da dentro la casa ha fatto affermazioni importanti riguardanti Soleil Sorge – ha infatti tenuto a sottolineare che a suo avviso quelle foto pubblicate sarebbero finte “come le banconote da due euro”. E ha anche aggiunto non solo di sperare in un altro confronto con modalità diverse da quelle emerse in passato, ma che ci vuole ben altro per farlo ingelosire.

