世界上最受欢迎的时尚杂志，包括break杂志

狗狗也能当模特？这时尚都卷到动物界了？还别说时尚真不靠脸！

不知道大家有没有看过时尚杂志，时尚杂志里的模特们光鲜靓丽，穿戴着奢侈品贵气十足，每当有人被种草时，总会有一堆人会在你身边说风凉话，说人家模特好看是因为有一张好看的脸，你可就算了吧。

每到这时，你就会非常无语，而今天我们就要来狠狠打脸，告诉他们，时尚可不是靠脸定义的，狗狗也能当模特！

有这样的一家杂志，他们的封面人物基本上都是明星，但你仔细看看时，就会发现这家杂志里都有狗狗猫猫的身影，相较于这些，狗狗反而成为了主角。

脖子上带着好几串珍珠项链的长腿美女，这幅模样真的太高贵了！

这位帅哥的神情可真是严肃呢，看样子是在外面交友的路上，草帽看起来也太酷了。

这个智慧的眼神真的要呆萌了，大大的黑色圆框眼睛加上小狗狗亮晶晶的眼睛，细长的脖子又赋予了英伦绅士感。

狗狗也要情侣出街！咱们可要跟人类比一比，到底是谁更帅！

刚才那套不贵妇，那我们再来玩一套大的，这套毛绒外套加上巨大的墨镜，这时尚感不就出来了？

狗狗竟然也戴钻石项链和爱马仕铂金包，这贵妇气质真的没谁了！

这一套真的也太好笑了，估计就算气温冷到零点，狗狗也不会冷了吧！

哈哈哈哈哈哈这是什么奇特的拍照方式，丝巾和花朵也太我妈妈的风格了！

精致系列出来了！我们可爱的小狗狗穿上野性的亮片服饰，这黑白相配真的太好看了！

小柴这一身黄配红，真靓女出街穿搭。

看了这么多的可爱狗狗，大家有get到一点穿搭小心得吗？小物也很开心跟大家分享这些时尚讯息，也会在万物由我平台上给大家实时推送更新鲜更好看更实用的资讯，欢迎来到万物由我来关注小物哦！这里还有很多年轻人和潮流时尚设计师，简直就是时尚天堂！