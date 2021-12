x-factor-2021,-trionfa-baltimora-in-una-finale-ricca-di-emozioni

Baltimora alza il trofeo al cielo: vittoria per il giovane produttore nella squadra di Hell Raton che a sopresa batte gIANMARIA

Ancora non ci crede perché la musica è qualcosa che ha sempre fatto per lui. Questo il concetto espresso da Edoardo Spinsante meglio conosciuto come Baltimora e da ieri anche come il vincitore dell’edizione 2021 di X Factor.

Il cantante di Ancora è salito sul gradino più alto precedendo gIANMARIA della squadra di Emma, dato come super favorito per la vittoria finale. L’ordine degli altri finalisti è Bengala Fire guidati del team Manuel Agnelli e Fellow (Federico Castello) di Mika. In vincitore è roster di Hell Raton che così ritorna al successo dopo l’edizione 2020 quando per la sua squadra a vincere fu Casadilego.

X Factor nel segno di Baltimora, del Maneskin e Coldplay

La serata si è aperta con un rock d’impatto per il pubblico ad opera dei Maneskin e del loro pezzo ormai di fama mondiale, Beggin. Solo quattro anni fa salirono su quello stesso palco da semplici finalisti di X Factor: ora sono tornati da band acclamata, forte dell’anno straordinario che sta per concludersi cominciato con la vittoria del Festival di Sanremo passando poi per quella dell’Eurovision Song Contest, fino a chiudere in bellezza con all’apertura del concerto dei Rolling Stones a Las Vegas.

Protagonisti della serata anche i Coldplay che hanno da poco pubblicato il nuovo alcum,Music of Spheres, e che sono tornati da superospiti dopo sei anni.

Il giovane ventenne che ha raggiunto il grande traguardo, non riesce ancora a capacitarsi del successo. “Mi sarei considerato vincitore anche fossi uscito prima” ha detto nella conferenza stampa che ha seguito la finale. “Mi porto a casa una grande esperienza, non mi aspettavo di vincere e non mi interessa”, ha cncluso.

