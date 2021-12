Tiziana Rocca, chi è la grande organizzatrice di eventi

Tiziana Rocca da anni è uno dei nomi più importanti tra i più grandi eventi in ambito culturale, umanitario e dello spettacolo

Con il lavoro della sua agenzia, la Agnus Dei Tiziana Rocca Production srl, è diventata “la regina degli eventi” e da oltre 25 anni delizia chi le chiede la sua organizzazione. Nel corso di tutto questo tempo è stata chiamata per eventi da varia natura, dalle iniziative a sfondo benefico al rilancio dei brand.

Nata a Napoli ma diventata romana d’adozione, Tiziana Rocca è sposata con l’attore e regista Giulio Base e dal loro matrimonio sono nati Cristiana, Vittorio e Valerio. Gli eventi non solo li organizza su iniziativa di altri ma li idea anche, sia a livello nazionale che internazioneli come i fastival del cinema e premi.

Tiziana Rocca, riconoscimento anche da parte dell’Onu

Dopo la laurea in Scienze della Comunicazione ha conseguito un Master in Economia a Ginevra. Da lì una carriera fatta di riconoscimenti e soddisfazione come quando nel 1997 fu insignita dal Dominam Ordinis Sancti Gregorii Magni. Per le iniziativa in ambito umanitario ha ricevuto inoltre un riconoscimento dalla High Commissioner for Refugees dell’ONU per l’aiuto dato all’associazione delle Nazioni Unite ACHNUR per i rifugiati.

Per dare un’idea della portata delle iniziative che organizza, Tiziana Rocca è direttore generale del Festival Filming Italy Los Angeles che ogni anno viene programmato nella città americana con l’obiettivo di promuovere il cinema italiano all’estero.

Dopo essere stata per cinque anni direttrice del TaorminaFilmFest, attualmente dirige il Filming Italy Sardegna Festival e Filming Italy Best Movie Award un riconoscimento che viene assegnato ai più imporntati prodduri e attore del cinema nostrato durante la Mostra del Cinema di Venezia.

Nel 2018 ha pubblicato il libro Il Segreto del Successo – come costruire una comunicazione vincente, edito da Sperling & Kupfer dove parla dei segreti e le strategie di una comunicazione che possa portare al successo.

