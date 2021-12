steven-spielberg,-annunciato-il-nuovo-film-the-fabelmans

Steven Spielberg, il nuovo film del celebre registra sarà un racconto in parte autobiografico sull’infanzia dell’uomo dietro la cinepresa, il film è attesissimo dai fan del regista, i quali non vedono l’ora di cogliere ogni dettaglio del racconto.

Il film del celebre registra, The Fabelmans è ambientato in Arizona, si presenta come un adattamente dell’infanzia riguardante il celebre regista, è stato girato a Los Angeles, prodotto dalla Amblin e verrà distribuito dalla Universal Pictures.

La pellicola sarà la numero 36 per il celebre regista, prima del suo nuovo titolo The Fabelmans verrà distribuito l’adattamento moderno di West Side Story. La pellicola semi autobiografica del regista verrà pubblicata nei cinema il 23 Novembre 2022.

The Fabelmans è stato discusso per tutto l’anno, proprio per via del cast stellare, infatti ci saranno Michelle Williams nei panni della madre del regista, Paul Dano sarà il padre, mentre Seth Rogen sarà lo zio di del regista.

Il ruolo principale sarà interpretato da Gabriel LaBelle, interpreterà un giovane regista che sognerà in grande quello che ha creato in tutta la sua carriera da regista. La pellicola ha tutte le carte in tavola per diventare uno dei film premiati nel 2022, sarà uno dei film più introspettivi del regista in tutta la sua carriera.

Steven Spielberg, The Fabelmans sarà un film semi autobiografico che racconterà l’infanzia del celebre regista

Inoltre tra i tanti progetti del regista attualmente l’adattamento del celebre musical West Side Story sta riscuotendo molto successo nella critica internazionale, infatti verrà pubblicato nei cinema italiani entro il 16 Dicembre 2021.

Purtroppo non si conosce ancora la trama del prossimo film The Fabelmans, la pellicola esplorerà il percorso formativo avvenuto nell’infanzia del regista, totalmente ambientato in Arizona.

La sceneggiatura è stata creata e scritta dal regista con la collaborazione di Tony Kushner, entrambi hanno collaborato anche nella sceneggiatura di West Side Story, i fan sono impazienti di assistere ai due capolavori del regista, entrambe le storie si preannunciano molto emozionanti.

Il racconto semi autobiografico del celebre regista sta a segnare una svolta nella carriera e soprattutto l’intenzione di voler lasciare un segno dopo tantissimi titoli di successo cinematografico, i fan non vedono l’ora di assistere ad una parte di storia del regista che ha reso possibili i sogni irrealizzabili di un’intera generazione amante del cinema.

