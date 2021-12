Oroscopo di Paolo Fox 11 dicembre: ecco le stelle di sabato per amore e salute

Ariete – Siate diplomatici, specie se vi provocano. La giornata parte agitata in amore. Sul lavoro è meglio rimandare al nuovo anno investimenti per ristrutturazioni e compravendite.

Toro – Fine settimana ricco di emozioni importanti in amore. Sul lavoro dovete cercare di risolvere un problema di soldi, anche se siete di nuovo forti. Tenete conto della possibilità di un cambiamento sul lavoro.

Gemelli – In amore oggi è meglio che tenete sotto controllo tutte le emozioni spiacevoli. Sul lavoro, se avete un’attività dovete rivedere i rapporti con un socio.

Cancro – In amore potrebbero arrivare nuovi incontri piacevoli. Sul lavoro non sottovalutate le nuove proposte. Se avete in ballo una compravendita potrebbe esserci qualche ritardo per questioni burocratiche.

Leone – In amore è meglio rimandare al 12 tutte le discussioni importanti. Sul lavoro state vivendo un periodo di cambiamento con nuovi ruoli e sostituzioni.

Vergine – Luna opposta in amore, meglio stare alla larga da persone che possono creare problemi. Sul lavoro state invece riflettendo sulle novità.

Bilancia – Siate pazienti in amore, la Luna è opposta. Rimandate le decisioni sul lavoro.

Scorpione – Venere ancora positiva per le emozioni, questa giornata è anche utile per i sentimenti. Sul lavoro dovete fare qualcosa, molti soldi sono stati spesi per la famiglia e dovete recuperare.

Sagittario – Non mettete troppa carne a cuocere. Sembra che il vostro cuore sia diviso tra due contendenti. Sul lavoro è in arrivo una carica di energia positiva, in aumento dal giorno 13.

Capricorno – Oggi è il giorno giusto per dire quello che provate. Non rimandate a domani, sono previste altrimenti piccole perplessità. Se avete un lavoro a chiamata è possibile che ci sia qualche dubbio da sciogliere.

Acquario – Affrontate oggi un discorso che avevate rimandato, avete le idee più chiare. Sul lavoro potreste avere voglia di cambiare, ma fate attenzione ai nemici.

Pesci – La Luna è nel vostro segno: questo ispira dolcezza e buone emozioni. Le stelle sono favorevoli in tutti i settori, fatevi venire una buona idea sul lavoro.

