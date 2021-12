Oroscopo di Barbanera 10 dicembre: venerdì importante per le scelte future

Ariete (21/3 – 20/4) – Seguite le vostre intuizioni senza pensare al giudizio delle persone che avete vicino. Non tutti ragionano allo stesso modo, questo è certo.

Toro (21/4 – 20/5) – La vivacità che vi mancava ve la porta in dono il sestile tra Luna e Urano. Ora avete una marcia in più per sorpassare i vostri acerrimi rivali.

Gemelli (21/5 – 21/6) – Qualcuno potrebbe fare il doppio gioco, cosa che non tollerate minimamente. Prendete la palla al balzo e smascheratelo subito senza pensarci.

Cancro (22/6 – 22/7) – Quella che prima vi sembrava soltanto un’idea strampalata potrebbe diventare un progetto interessante grazie alla medianica Luna in Pesci.

Leone (23/7 – 23/8) – Avete bisogno di maggiori spazi e quando questo non può accadere vi sentite in trappola. La Luna indifferente poi fa il resto del lavoro.

Vergine (24/8 – 22/9) – Con la Luna in sosta nel vostro segno opposto quella che prima vi sembrava una chiara direzione potrebbe diventare più fumosa e incerta.

Bilancia (23/9 – 22/10) – Se le vostre energie non sono esagerate meglio per oggi non voler intraprendere mille cose col rischio di non portarne a termine alcuna.

Scorpione (23/10 – 22/11) – Anche se questo per voi è un periodo stressante sapete anche come divertirvi. Occorre trovare il giusto equilibrio fra gli aspetti della vita.

Sagittario (23/11 – 21/12) – Alcune cose non vanno e volete cambiarle a tutti i costi, animati dalla Luna. Certo per alcune però non potete sperare di farcela da soli.

Capricorno (22/12 – 20/1) – La Luna in casa Pesci fa il tifo per voi. Ora dovete trovare le giuste persone a cui affiancarvi. Mitigate il nervosismo e il disordine in casa.

Acquario (21/1 – 19/2) – Dopo giornate intense l’energia potrebbe diminuire un po’, dato che la Luna vi abbandona proprio sul più bello. Ma voi non vi preoccupate.

Pesci (20/2 – 20/3) – Ringraziate la Luna che bussa alla vostra porta e vi dona, insieme ad Urano, una ventata di novità, di energie positive e di romanticismo.

