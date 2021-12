marco-mengoni-single-o-fidanzato?-il-cantante-spiazza-con-la-sua-risposta

Marco Mengoni, il cantante ha dichiarato di non voler rendere pubblica la sua vita privata sui social, i suoi fan sono ansiosi di sapere se il cantante ha un fidanzato, il suo brano “Ma stasera” è stato uno dei più ballati durante la scorsa estate.

Da qualche mese si vocifera dell’amore per un ragazzo, non c’è una conferma ufficiale e neanche una smentita da parte del cantante, in molte occasioni l’artista ha lasciato intendere qualcosa tramite alcune interviste.

Durante l’intervista per il Corriere della Sera, il cantante ha dichiarato di avere più 30 anni, si è analizzato, aiutato e fatto analizzare, la sua è stata una gavetta lunga, proprio per questo motivo non ama pubblicare la sua vita privata sui social.

Il cantante non ama porre i riflettori su persone che non c’entrano nulla con il suo lavoro, il suo mestiere è fare il cantante, alcune volte si può esser “fucilati in piazza” proprio per questo motivo non desidera che i suoi cari e i suoi affetti vengano massacrati dall’opinione pubblica.

La scelta del cantante è stata compresa dai fan e soprattutto dalle fan, infatti desidera tenere privata la sua intimità e le sue relazioni più strette.

Marco Mengoni, “Ci tengo a proteggere le piante, figurarci le persone che mi stanno accanto!”

Secondo alcuni fan il cantante potrebbe avere qualche difficoltà nel mantenere la sua vita privata ben nascosta, proprio perché data la sua popolarità e il successo come cantante, i paparazzi sono dietro l’angolo.

Nonostante tutto non c’è mai stata una smentita per quanto riguardano le voci che vedono l’artista innamorato di un ragazzo, infatti il cantante ha dichiarato in merito che la sua generazione è fluida, più aperta in tutti i sensi, gli dispiace per tutte le persone che governano l’Italia, le quali tendono a non aprirsi alla natura.

L’artista non ama i paletti e i muri, non si accorge della tonalità della carnagione o della scelta di amare un uomo o una donna.

Con questa affermazione l’artista ha lasciato intendere alla possibilità ai amare un uomo o una donna, in un tempo dove ormai l’amore viene visto come sentimento e non più come una identità di genere ben definita e costretta.

