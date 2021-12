L’eredità di Lina Wertmuller: chi è la figlia Maria Zulima Job

Maria Zulima Job, da sempre ha avuto un rapporto speciale con la regista Lina Wertmuller, la regista ha voluto sua figlia al fianco durante la cerimonia di premiazione dell’Oscar alla carriera.

Purtroppo Lina Wertmuller è scomparsa a 93 anni oggi 9 Dicembre 2021, sua figlia nasce nel 1991 dal frutto dell’amore tra Lina Wertmuller ed Enrico Job, da sempre è legata alla sua famiglia.

Suo padre era uno scenografo è morto nel 2008, la figlia vive attualmente a Roma, la figlia nacque nel 1991 sua madre aveva 62 anni, infatti da sempre ha chiesto ai suoi genitori se fosse una figlia adottiva.

Durante quegli anni i giornali diffusero la notizia che la figlia nacque tra una relazione extraconiugale di Enrico Job, sua moglie rispose che erano tutte sciocchezze, sua figlia era per davvero nata dall’amore ra Enrico Job e Lina Wertmuller, per la regista diventare madre è stato bellissimo e soprattutto inaspettato.

Sul suo profilo Instagram, la figlia ha condiviso un post che rappresenta la sua infanzia con sua madre e suo padre, cita la frase: “Ohana significa famiglia, famiglia vuol dire che nessuno viene abbandonato o dimenticato”.

Maria Zulima Job, il suo compagno vive a Roma i due sono molto riservati e non condividono la loro storia d’amore sui social

Il suo compagno si chiama Alessandro Santoni, attualmente vive a Roma con la figlia di Lina Wertmuller, la figlia quando era in casa con i suoi genitori, veniva chiamata Maucì.

Sul suo profilo Instagram ci sono tante foto di famiglia con sua madre Lina Wertmuller, inoltre la figlia è comparsa in diversi film, la regista Al Corsera raccontò che la figlia di Lina Wertmuller recitò in “Io speriamo che me la cavo” era la bambina che gattonava, ma con il passare del tempo è cresciuta e sembra che non le sia più interessato intraprendere la carriera d’attrice.

Nonostante tutto Lina Wertmuller ha vissuto una stupenda storia d’amore con lo scenografo Enrico Job, i due sono stati insieme per 44 anni, la figlia avuta nel 1991 è stata una sorpresa su tutti i fronti, la regista dichiarò che si trattava di un miracolo, proprio per questo motivo i miracoli non si potevano raccontare, accadono e basta, non si riesce a raccontarli in maniera esaustiva.

