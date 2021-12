la-casa-di-carta,-lanciata-una-petizione-per-uno-spin-off-su-alicia-sierra

La Casa di Carta, sul sito Change.org è comparsa una petizione per realizzare una serie spin off dedicata al personaggio della celebre serie Netflix. Dopo la conclusione della serie, i fan vorrebbero uno spin off dedicato al personaggio di Alicia Sierra.

Il finale della serie Nteflix non ha soddisfatto a pieno i fan, i quali desiderano che la storia dei protagonisti possa continuare con diversi progetti spin off. La serie spagnola si è conclusa il 3 Dicembre 2021, ha rivelato agli spettatori la conclusione della rapina del secolo.

Alicia Sierra è uno dei personaggi più amato nella serie, viene interpretata da Najwa Nimri, l’attrice ha partecipato al cast della serie nel 2019, proprio in occasione della terza stagione.

Il personaggio di Alicia Sierra è diventata una figura principale per la narrazione, tramite una petizione i fan desiderano riportarla sulle scene, infatti su Change.org è stata lanciata una petizione per realizzare una serie spin off dedicata al personaggio di Alicia Sierra.

La petizione è stata lanciata il 4 Dicembre 2021, lo scopo è quello di raggiungere le 1000 firme, adesso ne conteggia circa 840, nel momento in cui verrà raggiunta la soglia necessaria, la petizione verrà rinnovata, aumentando ancora di più la posta in gioco.

La Casa di Carta, i fan hanno lanciato una petizione su Change.org attualmente ci sono 840 firme

Nella petizione sul sito Change.org il personaggio di Alicia Sierra viene descritto come uno dei protagonisti principali, interpretata da Najwa Nimri, la serie è diventata un fenomeno globale anche grazie ad Alicia Sierra.

Dopo esser diventata un fenomeno globale, ha guadagnato milioni di fan che si sono appassionati durante gli anni, dopo 5 stagioni purtroppo la serie è giunta al termine, l’attrice Najwa Nimri si è unita al cast nel 2019 durante la terza stagione.

Il personaggio di Alicia Sierra ha avuto un’evoluzione, rendendo la sua figura indispensabile per lo sviluppo e la risoluzione della trama, con la petizione su Change.org i fan richiedono uno spin off per scoprire il futuro del personaggio dall’enorme potenziale.

La sua storia personale è molto complessa, ma purtroppo con la fine della serie spagnola sono state lasciate troppe questioni in sospeso, se la petizione fosse accolta, questo sarà il secondo spin off sulla serie spagnola.

Prima che il finale venisse annunciato e pubblicato su Netflix, è stato reso ufficiale uno spin off riguardante Berlino, interpretato da Pedro Alonso, e sarà in arrivo nel 2023.

Il produttore della serie e regista Jesus Colmenar ha dichiarato che tutti i personaggi della celebre serie spagnola sono adatti ad uno spin off, per questo motivo è molto probabile che ci possano essere più di uno spin off dedicati alla serie.

