giammarco-sicuro:-biografia-e-carriera-del-giornalista-inviato-rai

Sicuro si occupa della sezione esteri per il Tg2: è appassionato di viaggi ed il suo sogno è raccontare delle diversità tra i vari popoli del mondo. Recentemente ha pubblicato un libro intitolato “L’anno dell’alpaca”, che parla proprio di un lungo viaggio fatto nel mezzo della pandemia Covid-19.

Giammarco Sicuro: giornalista e autore con “L’anno dell’alpaca”

Dopo essersi laureato in Scienze politiche a Firenze, Giammarco Sicuro ha frequentato la Scuola di giornalismo di Urbino. A partire dal 2008 è iniziato il suo percorso nella Rai, inizialmente al Tgr Toscana per poi passare al Tg2.

Nel corso della sua carriera Sicuro ha raccontato di alcuni degli eventi di cronaca più incisivi in Italia e all’estero: gli arresti ai mafiosi degli ultimi anni, il naufragio della Costa Concordia, il terremoto di Amatrice, gli attentati dell’Isis a Londra e Berlino, il tentato golpe in Venezuela, i gilet gialli a Parigi, l’alluvione di Genova,, la situazione Covid-19 in Spagna e la crisi tra le due Coree. ⁠

Oltre ad essere un appassionato di viaggi, Sicuro ha l’hobby della fotografia: sul suo profilo di Instagram condivide molti scatti fatti in giro per il mondo. Anche il suo libro “L’anno dell’alpaca” può essere visto come una serie di foto scattate nel corso di un lungo viaggio, un diario nel quale racconta delle diverse realtà del Perù, Spagna, Corea del Sud, Messico e Brasile nel periodo in cui ha avuto inizio la pandemia Covid-19. Nel suo viaggio, Sicuro è stato accompagnato da due “amici” particolari: due peluche, un alpaca e un lama che gli staranno accanto nei momenti più dolorosi e in quelli più sereni e divertenti.

Infine, Giammarco Sicuro ha lavorato come conduttore di Uno Mattina Estate ed ha ottenuto il Premio giornalistico internazionale Marco Luchetta nella sezione Tv News.

