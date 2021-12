gf-vip-6,-delia-duran-si-adegua-al-copione-di-fabrizio-corona:-ecco-come

Fine della coppia, ritorno di fiamma, coppia aperta o solo finzione: ecco cosa succede in queste ore tra Delia Duran ed Alex Belli.

La coppia più chiacchierata del Grande Fratello Vip 6 mette in scena un nuovo capitolo della telenovela. Ecco cosa è successo ieri sera a Milano.

La forte attrazione, empatica e chimica, tra Alex Belli e Soleil Sorge è il tema principale della Sesta Edizione del Grande Fratello Vip.

—>>> Leggi anche: Mila Suarez contro Delia Duran: “Ecco perché tornerà con Alex Belli”

Da settembre ad oggi, infatti, il tira e molla tra i due, condito da baci, strofinamenti, carezze, discussioni e rimbrotti da casa ha catalizzato l’attenzione del gossip e dei social network.

Un dominio quasi assoluto nei trend e nelle discussioni, un dominio che molti, e tra questi la nostra redazione, fanno risalire al famoso copione di Fabrizio Corona.

Parliamo dello scritto consegnato dal famoso e chiacchierato agente e fotografo dei Vip, al momento impegnato in soverchianti vicende giudiziarie, a Sophie Codegoni e Soleil Sorge prima dell’ingresso nella Casa di Cinecittà. Un canvass, un canovaccio, da seguire quasi alla lettera per attirare l’attenzione ed andare avanti il più possibile nel gioco.

Una parte decisiva di questo percorso è rappresentata dalla messa in scena del flirt di Soleil con Alex e dalle continue discussione con Sophie. Ma in tutto questo, forse, non si è tenuto conto fino in fondo di un fattore, la gelosia di Delia Duran, la fresca sposa di Alex Belli.

Delia Duran ripaga Alex Belli con la stessa moneta

A meno che, come riporta in esclusiva il popolare sito di Gossip Whoopsee, non sia parte del gioco anche la modella venezuelana. E stando a quanto accaduto nelle scorse ore sembra proprio di si.

I fatti. Nei primi giorni di dicembre Delia Duran ha lasciato la casa milanese di Alex Belli furiosa per il suo comportamento con la Sorge. Al tempo stesso però, via social, la Duran lancia messaggi di pace e di amore: “Il regalo più bello è il perdono”.

Sembra una telenovela. E forse lo è visto il sale ed il pepe che mette nella discussione. Sale e pepe che arrivano nella tarda serata di ieri, giovedì 9 dicembre, quando la modella è stata paparazzata in zona semicentrale di Milano, a Parco Formentano per la precisione, in atteggiamento inequivocabile, baci appassionati sulle labbra e carezze hot, con uno sconosciuto.

—>>> Ti potrebbe interessare anche: Delia Duran dice basta: ha lasciato la casa di Alex Belli e Milano

Le foto, pubblicate da Whopsee, sicuramente sarenno protagoniste nel live di oggi, venerdì 10 dicembre, del GF Vip e saranno mostrate ad Alex Belli in diretta.

La sensazione è che anche questa operazione sia parte del copione. Mostrare al modello di Roma che Delia può restiturire colpo su colpo. L’obiettivo, nemmeno troppo nascosto, è cambiare il ruolo nel gioco di Belli, da cacciatore a marito tradito. Il tutto in concomitanza dell’arrivo di nuovi concorrenti. Sembra quasi un copione scritto. O forse lo è davvero.

The post GF Vip 6, Delia Duran si adegua al copione di Fabrizio Corona: ecco come appeared first on Ck12 Giornale.