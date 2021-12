Calcio: Europa League, la Lazio non sfonda il muro del Galatasaray ed è costretta ai playoff

Roma, 9 dic. – (Adnkronos) – La Lazio non va oltre lo 0-0 in casa con il Galatasaray e manca l’accesso diretto agli ottavi di finale di Europa League. I biancocelesti dovranno passare attraverso i playoff da giocare con una delle otto squadre retrocesse dalla Champions League. A vincere il gruppo E sono invece i turchi che chiudono con 12 punti, 3 in più dei biancocelesti e 5 più del Marsiglia retrocesso in Conference League.

Sin dai primi minuti è chiaro l’andamento del match con i padroni di casa a fare la partita e gli ospiti chiusi in difesa e abili a bloccare le fonti di gioco dell’avversario. La Lazio che non riesce quasi mai a rendersi pericolosa dalle parti dell’ex Muslera. Le due occasioni più nitide del primo tempo si vedono nel finale. Al 43′ un calcio d’angolo di Van Aanholt si trasforma in una conclusione pericolosa che si stampa sul palo e poi liberata da Luiz Felipe. Subito dopo Zaccagni innesca Immobile che calcia alto dal limite dell’area piccola.

La ripresa segue lo stesso canovaccio tattico della prima frazione con la Lazio che prova a fare la partita e il Galatasaray che si chiude nella propria trequarti campo. All’11’ ci prova Basic a rompere la monotonia del gioco con una conclusione dalla distanza con la sfera che termina di poco fuori. Il Galatasaray risponde con Akturkoglu che crossa sul secondo palo per il colpo di testa di Diagne che, contrastato da Hysaj, finisce sul fondo. Al 27′ palla di Milinkovic-Savic per Immobile, l’attaccante calcia con il destro ma la sua conclusione è deviata dalla retroguardia turca. Al 41′ azione manovrata della Lazio, Felipe Anderson appoggia al limite per l’accorrente Luis Alberto, interno destro dal limite e palla che esce di poco alla sinistra di Muslera. E’ l’ultima occasione del match che non regala altre emozioni fino al triplice fischio di Del Cerro Grande.