atalanta-villareal-2-3,-dea-eliminata:-tabellino-e-highlights

Atalanta-Villareal, tabellino e highlights – Troppo poco lucidi all’inizio, troppo tardive le due reti. Con il 2-3 fonale è il Villareal ad accedere agli ottavi di Champions League, con gli uomini di Gian Piero Gasperini chiamati a farsi un esame di coscienza. Troppo distratti nella prima parte della gara, i nerazzurri hanno trovato le reti solo nel finale, ma con questo risultato sono gli spagnoli a centrare l’obiettivo. Nel recupero della partita che era stata rinviata per neve il giorno prima, l’Atalanta si fa però subito sorprendere dalla formazione di Unai Emery, con Danjuma che supera il portiere di casa Musso e porta in vantaggio i suoi già al 3’ del primo tempo. Colpita alla prima occasione utile degli ospiti, la Dea sembra fare fatica a trovare il proprio gioco migliore, con lo stesso Gasperini che si arrabbia più volte con i suoi per via di diversi controlli sbagliati, soprattutto in fase di impostazione. La partita trova un equilibrio a metà della prima frazione di gioco, ma è poi ancora una volta la formazione di Emery a trafiggere la difesa bergamasca con Capoue, che raddoppia per gli spagnoli dopo una bella azione corale che aggira troppo facilmente gli schemi difensivi dei nerazzurri. Dall’altra parte la retroguardia gialla è invece ben più solida, respingendo con grande disimpegno gli affondi di Zapata e Ilicic. Nella ripresa vanno in gol di nuovo Danjuma, per il momentaneo 0-3, e gli atalantini Malinovsky e Zapata, tra il 71’ e l’80’. Lo sforzo finale dei padroni di casa non serve però a raddrizzare una partita già compromessa e dovranno ora accontentarsi dell’Europa League.

Gli aggiornamenti della Champions League su Twitter Atalanta-Villareal 2-3: Tabellino e Highlights Reti: Danjuma 3’, Capoue 42’, Danjuma 51’, Malinovsky 71’, Zapata 80’ Atalanta (3-4-1-2): Musso, Palomino, Demiral (Djimsiti 46’), Toloi, Maehle (Zappacosta 90’), Freuler, De Roon (Muriel 54’), Hateboer (Malinovsky 46’), Pessina, Ilicic, Zapata.

Allenatore: Gian Piero Gasperini Villareal (4-4-2): Rulli, Estupinan, Pau Torres, Albiol, Foyth, Alberto Moreno (Pedraza 88’), Parejo (Trigueros 93’), Capoue, Moi Gomez (Pena 93’), Danjuma (Dia 88’), Gerard Moreno (Iborra 81’).

Allenatore: Unai Emery Arbitro: Anthony Taylor Ammoniti: Parejo, Alberto Moreno, Muriel Espulsi: – Highlights QUI

