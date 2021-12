allenarsi-con-il-principe:-william-ospite-di-apple-fitness+

“Sua altezza reale il principe William è ospite di Time to Walk su Apple Fitness+, chiudendo la seconda stagione della serie con uno speciale episodio”. Inizia così il comunicato ufficiale, intriso di un certo orgoglio, con cui la casa di Cupertino annuncia la collaborazione esclusiva con il principe William, che accompagnerà (anche in Italia) nelle loro passeggiate gli utenti abbonati al servizio Fitness+, fruibile attraverso Apple Watch e un paio di cuffie.

L’idea del podcast nasce dal fatto che camminare può risultare a volte noioso. Altra storia, però, se si cammina seguendo il racconto audio di una celebrità.

Tutte le star

Tra i personaggi che hanno già aderito al servizio di Apple ci sono Naomi Campbell, Dolly Parton, Anthony Joshua e Jane Fonda. L’idea dei podcast, che durano tra 25 e 40 minuti, consiste nel registrare l’audio di un personaggio mentre passeggia in un ambiente che gli è caro e famigliare, raccontando esperienze e facendo commenti, anche provocatori, che poi vengono condivisi con gli utenti. La passeggiata può avvenire in spazi aperti, ma anche all’interno di ville, musei e luoghi di culto.

Il principe William ha parlato, nel suo racconto, dell’importanza di camminare per la salute fisica e mentale. Apple si è impegnata a devolvere il compenso dovuto al principe a tre associazioni da lui indicate, che di occupano proprio di salute mentale: Crisis Text Line negli Stati Uniti, Shout 85258 nel Regno Unito e Lifeline in Australia.

Apple sempre più vicina alla salute

La collaborazione esclusiva del principe William con Apple si inquadra in un contesto più ampio e ha come sfondo quel ricco mercato del wellness e della salute su cui l’azienda di Cupertino investe da anni ingenti capitali per sviluppare app. Uno dei maggiori impegni di Tim Cook negli ultimi mesi è stato arricchire i contenuti di iPhone e Apple Watch con temi che riguardano proprio il benessere fisico e la prevenzione.

Va letto in questa luce anche l’ingresso nel consiglio d’amministrazione dell’azienda di Cupertino di un personaggio di peso come Alex Gorsky, che per oltre un ventennio ha guidato Johnson & Johnson, multinazionale che, oltre a farmaci e vaccini, produce apparecchiature mediche sofisticate. “Siamo entusiasti dell’arrivo di Alex”, ha detto Tim Cook. “È un visionario della salute appassionato di tecnologia”.

