Sergio Muniz fidanzato? Ecco chi è Morena Firpo, l’attuale compagna

Morena Firpo è l’attuale compagna di Sergio Muniz: i due si sono conosciuti nel 2016 grazie ad una passione comune e Morena ha aiutato l’attore a superare un momento doloroso della sua vita.

Il nome dell’attuale compagna dell’attore Sergio Muniz è Morena Firpo: i due si sono conosciuti nel 2016, poco dopo la fine della relazione tra Sergio e la sua ex moglie Beatrice Bernardin.

La coppia si è conosciuta nel corso di una giornata dedicata allo yoga: Sergio è un appassionato della disciplina, mentre Morena è un’insegnante affermata.

Morena Firpo: biografia e incontro con Sergio Muniz

Morena Firpo è nata a Genova nel 1984 e, oltre ad essere un’amante dello yoga, è appassionata di viaggi. Infatti, dopo essersi laureata in Traduzione e interpretariato in lingua russa, inglese, spagnola, Morena ha iniziato a girare il mondo.

I due viaggi che l’hanno portata a conoscere lo yoga sono stati in Australia e in Argentina: grazie a questi due paesi, è scoppiato l’amore di Morena verso la disciplina nel 2007. Nonostante la passione verso lo yoga, nel 2012 Morena si è trasferita a Venezia dove ha conseguito un master in Internazionalizzazione di impresa, per poi spostarsi a Milano e lavorare allo IED.

L’anno successivo, Morena ha deciso di seguire il suo cuore lasciando il lavoro e partendo per l’India, intenzionata a seguire un percorso di studi sull’Akhanda Yoga. Così è diventata insegnante e, una volta tornata in Italia, si è dedicata completamente alla disciplina fino a dare vita, nel 2015, ad un’associazione dilettantistica in Liguria.

L’incontro con Sergio Muniz risale al 2016: Sergio stava affrontando un momento doloroso in seguito alla rottura con la sua ex moglie Beatrice Bernardin (con la quale si era sposato nel 2009). I due si sono trovati casualmente nel corso di un Yoga Day e da quel momento è nata una chimica che ha aiutato Sergio a superare la tristezza. Sergio e Morena da tempo vivono insieme a Levanto, inizialmente con tre gatti e un cane. Lo scorso gennaio la famiglia si è allargata con la nascita del loro primo figlio, Yuri.

The post Sergio Muniz fidanzato? Ecco chi è Morena Firpo, l’attuale compagna appeared first on Ck12 Giornale.