Oroscopo di Paolo Fox 10 dicembre: venerdì per amore e lavoro sarà positivo

Ariete – Fate molta attenzione alle storie d’amore che nascono in questo periodo. Durante il riposo domenicale, potresti avere ottime intuizioni sul come muoverti sul lavoro.

Toro – Nelle giornate di sabato e domenica la Luna favorevole vi porterà buone novità in amore. Per il lavoro, questo periodo è fertile e qualche sfida potrebbe essere vinta.

Gemelli – In Amore, oggi e domani una parola è poca, ma due sono troppe! Sul lavoro dovete essere cauti, soprattutto nei rapporti con capi e colleghi.

Cancro – Oggi e domani la Luna vi è favorevoli, le coppie in crisi o quelle indecise potranno chiarirsi. Sul lavoro, questo è un momento propizio per chiedere dei cambiamenti che potranno essere importanti nelle prossime settimane.

Oroscopo di Paolo Fox, clicca qui ed entra nel gruppo

L’oroscopo di Paolo Fox sul tuo cellulare quando vuoi – CLICCA QUI

Leone – Venere non è più opposto, dunque sarà un venerdì positivo per l’amore. In questo momento, per il lavoro, sarebbe necessario portare avanti i vostri progetti con più coraggio.

Vergine – Forte stanchezza in amore, che potrebbe estendersi alle coppie. Sul lavoro siete molto insofferenti per attività che, forse, dovete portare avanti da soli.

Bilancia – Il mese di dicembre mette sotto osservazione i rapporti amorosi, meglio andarci cauti. Sul lavoro insistete e andate avanti, solo le idee più originali possono vincere la sfida!

Scorpione – Siete finalmente liberi dalla Luna contraria, per l’amore si prospetta un fine settimana decisamente più rilassato. Marte è ancora nel tuo segno, bisogna sfruttarlo per mettere grinta nel lavoro e nei progetti.

Oroscopo di Paolo Fox, clicca qui ed entra nel gruppo

L’oroscopo di Paolo Fox sul tuo cellulare quando vuoi – CLICCA QUI

Sagittario – In amore, oggi, una parola di troppo potrebbe creare problemi, meglio non esagerare. Sul lavoro, invece, se aspetti una conferma, arriverà ma non oggi. Coloro che hanno fatto un lungo praticantato possono contare su un 2022 ricco di soddisfazioni.

Capricorno – Ancora una situazione interessante in amore, con la Luna favorevole; domenica ci sarà qualche fastidio da superare. Nel lavoro, questo periodo richiede da parte tua molta energia.

Acquario – Entro il fine settimana potrete ricucire uno strappo in amore. Sul lavoro molte preoccupazioni sulle finanze, c’è bisogno di evitare le spese superflue.

Pesci – La Luna si trova nel vostro spazio zodiacale, saranno 48 ore buone un po’ per tutto, soprattutto per l’amore. Entro la prossima primavera 2022 sarà possibile un balzo in avanti nella carriera lavorativa.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno cliccando QUI

L’articolo Oroscopo di Paolo Fox 10 dicembre: venerdì per amore e lavoro sarà positivo proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera ogni giorno.