Oroscopo di Branko 10 dicembre: attenzione su amore e salute questo venerdì

Ariete – Oggi bisogna dedicarsi alle attività di gruppo, però occhio con la vostra energia perché rischiata di coinvolgere e stremare chi vi circonda. Controllate i vostri nervi!

Toro – Terreno d’intesa inaspettato, ma occhio perché forse siete stati troppo veloci nel giudicare. Siete stanchi, meglio prenderne atto e riposare!

Gemelli – Oggi sarà una giornata positiva, ma non dovete dare ascolto a nessuno. L’equilibrio c’è, ma prendetevi il tempo necessario per reagire!

Cancro – Bell’atmosfera oggi: siete più liberi e impulsivi. Bella energia, ma occhio a non confonderà la velocità con la fretta, perché quella non vi porta da nessuna parte!

Leone – Oggi avete molta più fiducia in voi stessi e avete bisogno di trasformare i sogni in realtà. Dal punto di vista fisico, siete in ottima forma: gestite bene la vostra energia e tutto procederà nel verso giusto!

Vergine – Oggi sarete in grado di migliorare la vostra situazione: siete più obiettivi e determinati. Cercate però di capire se state gestendo bene le cose!

Bilancia – Oggi riuscirete ad esprimervi con più libertà: approfittane, non perdere questa occasione. Bene anche l’amore, ma ricordate di mostrarvi sempre per quello che siete!

Scorpione – Bene le amicizie, saranno importanti per la vostra realizzazione. Dovete cercare, però, di essere meno duri con voi stessi: è tempo di rivedere i giudizi!

Sagittario – Oggi avete bisogno di allontanarvi dalla quotidianità di sempre. La sensazione interiore è di benessere e questo vi darà modo di relativizzare le idee!

Capricorno – Non sapete da dove cominciare, avete troppi impegni: per questo dovete avere in mente una scala delle proprietà. Cercate di gestire tutto con calma: che ne dite di evadere dalla quotidianità e di passare una giornata con gli amici? Vi farà bene!

Acquario – Nuovi contatti e nuove amicizie saranno importanti per il futuro. Occhio perché state perdendo tempo su questioni banali e questo vi crea stanchezza!

Pesci – Non siete molto sicuri e questo vi porterà ad essere particolarmente nervosi, ma non risolverete niente in questo modo. Cercate di parlare con calma!

