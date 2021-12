Oroscopo del lavoro del 2022 segno per segno

ARIETE – L’oroscopo del lavoro per l’Ariete per il 2022 vede grandi opportunità di carriera. Il momento più favorevole per un’azione attiva e per prendere decisioni importanti va da metà maggio a fine ottobre. Durante questo periodo, Giove, essendo in Ariete, promette buona fortuna negli affari e la sua influenza darà forza per risolvere difficili problemi di lavoro. Dal 28 ottobre al 20 dicembre il pianeta ritorna retrogrado al segno dei Pesci, che rallenta l’energia dei rappresentanti del segno di fuoco. Potrebbero avere problemi: partner inaffidabili deludono, inizieranno problemi di personale o finanziari. L’oroscopo in questo momento non consiglia di prendere prestiti, investire denaro, fare grandi spese o firmare contratti importanti. È meglio che i reparti del segno si fermino, si riposino e pensino ai piani per il futuro.

TORO – Un periodo ambiguo e molto difficile vede l’oroscopo del lavoro per il 2022 per il Toro. Urano, il pianeta del cambiamento, sarà in questo segno durante tutto l’anno. Ciò promette numerose trasformazioni, soprattutto in ambito business. Per il Toro, le stelle prevedono sia grandi opportunità per realizzare piani di carriera, sia i rischi di perdere molto. I rappresentanti del segno, laboriosi e persistenti, sono in grado di ottenere ciò che vogliono, ma sono spesso ostacolati da un eccessivo conservatorismo. L’oroscopo del 2022 dice: i vecchi metodi non funzioneranno più in modo efficace. Per avere successo, il Toro non deve resistere alle trasformazioni dell’ambiente, ma studiarle e implementarle nelle loro attività. Quindi la fortuna diventerà una compagna costante dei reparti di questo segno.

GEMELLI – Buona fortuna negli affari è promessa dall’oroscopo del lavoro dei Gemelli per il 2022. La creatività e il duro lavoro dei rappresentanti del segno consentiranno loro di raggiungere altezze di carriera. Gli amanti del cambiamento potranno realizzare i loro sogni di un lavoro creativo interessante. Una forte posizione finanziaria consentirà di acquisire ciò che desideri, compresi gli immobili. Nel 2022, l’oroscopo promette buoni ritorni sugli investimenti. Il periodo più favorevole sarà fino alla fine dell’estate. Dal 20 agosto fino alla fine dell’anno, il bellicoso Marte sarà nel segno dei Gemelli. Li doterà di forza ed energia, e con loro aumenterà il conflitto e il desiderio di dimostrare la loro ragione. Pertanto, in questo periodo, è necessario avvicinarsi molto deliberatamente all’adozione di decisioni importanti.

CANCRO – L’oroscopo del lavoro del Cancro per il 2022 vede un periodo abbastanza neutrale nell’arena degli affari. Durante tutto l’anno, i rappresentanti del segno saranno influenzati da Lilith, la Luna Nera. Evoca sentimenti interiori, solleva dubbi e paure associati principalmente alle relazioni familiari. La sfida più grande per i Cancri non saranno le circostanze esterne, ma loro stesse. La mancanza di fiducia in te stesso o il desiderio di controllare tutto ti impedirà di vedere cambiamenti esterni, comprese buone prospettive di lavoro. Nel 2022, l’enorme duro lavoro dei reparti del segno contribuirà a mantenere a galla le cose, comprese quelle finanziarie, sebbene l’oroscopo del lavoro non preveda traguardi seri in carriera o reddito.

LEONE – Nel 2022 le star decideranno di mettere alla prova la pazienza dei Leoni. Secondo l’oroscopo del lavoro, i reparti del segno più maestoso dello zodiaco per il loro benessere dovranno affrontare affari lontani dagli affari reali. Saturno, essendo in Acquario tutto l’anno, influenzerà le partnership dei Leoni, costringendoli a volte a fare cambiamenti rivoluzionari. Prima di tutto, le relazioni con alleati inaffidabili si spezzeranno alle cuciture. I Leoni dovranno cercare con urgenza nuovi dipendenti, partner commerciali o lasciare il lavoro a causa di conflitti inconciliabili con la direzione. D’altra parte, l’oroscopo del lavoro per il 2022 promette nuove conoscenze e una cooperazione di successo, che contribuiranno al successo aziendale di Leone.

VERGINE – Nel 2022, la vita lavorativa della Vergine sarà fortemente influenzata dai due lenti pianeti dei segni amichevoli della Terra. Plutone in Capricorno darà ai reparti del segno un appassionato desiderio di riformare i modi tradizionali d’interagire con gli altri, e Urano in Toro offrirà molte possibilità di provare qualcosa di nuovo. L’oroscopo del lavoro della Vergine per il 2022 prevede trasformazioni interne e cambiamenti esterni significativi. I rappresentanti del segno decideranno sulle azioni di cui erano fermamente convinti, ma non hanno avuto abbastanza coraggio per iniziare. I Vergine pedanti e persistenti saranno in grado di realizzare i loro piani se sono estremamente attenti, non perdono buone opportunità e non si lasciano ingannare.

BILANCIA – L’oroscopo del lavoro per il 2022 prevede un periodo molto favorevole per la Bilancia. La posizione favorevole dei nodi lunari Ketu e Rahu creerà le condizioni per l’auto-realizzazione del lavoro più efficace. Ketu sarà in Bilancia da aprile a fine anno. Ciò rafforzerà una serie di qualità nei reparti del segno: diplomazia, socievolezza, prudenza, ricerca dell’armonia, necessità di partecipare alla vita pubblica. Allo stesso tempo, Rahu in Ariete attiva il desiderio della Bilancia di diventare leader nelle proprie attività, di essere indipendente, di correre rischi e imparare cose nuove. L’oroscopo del lavoro promette successo a chi decide su cambiamenti importanti: cambiare il luogo di lavoro, aprire un’attività in proprio, iniziare a imparare. Ma la Bilancia dovrebbe ricordare: le decisioni affrettate, come i lunghi pensieri, non porteranno al bene.

SCORPIONE – L’oroscopo del lavoro per lo Scorpione per il 2022 prevede un periodo abbastanza calmo senza alti e bassi. Nettuno in un segno amichevole dei Pesci incoraggerà la creatività e nuove idee. D’altra parte, può far sì che i rappresentanti del segno vogliano imbrogliare per sbarazzarsi di alcuni problemi e preoccupazioni. Saturno in Acquario promette buona fortuna negli affari e buoni guadagni a quegli Scorpioni che, essendosi rimboccati le maniche, sono pronti a lavorare sodo tutto l’anno. Secondo l’oroscopo finanziario, il 2022 non è l’anno più favorevole per grandi spese. È meglio posticipare per un po’ grandi acquisti e non sprecare denaro per cose inutili. Le star inoltre sconsigliano, a meno che non sia assolutamente necessario, di prestare denaro a qualcuno o di prendere prestiti.

SAGITTARIO – Il 2022 promette buona fortuna al Sagittario negli ambiti economici e finanziari. I rappresentanti del segno avranno molte opportunità per avanzare nella loro carriera e fare buoni soldi. Naturalmente, l’oroscopo del lavoro avverte che non tutto sarà liscio. Tuttavia, lasciando impulsività e armato di prudenza, il Sagittario potrà raggiungere altezze considerevoli. Saturno, che si trova in Acquario per tutto il 2022, li aiuterà a diventare più responsabili e persistenti. Giove nel segno di fuoco dell’Ariete prevede un periodo favorevole del travaglio dal 10 maggio al 28 ottobre. Il resto del tempo il pianeta, essendo in Pesci, rallenterà il lavoro del Sagittario. Durante questi periodi, si consiglia alle star di fare una pausa, impegnarsi nell’analisi e nella pianificazione degli affari e pensare allo sviluppo professionale.

CAPRICORNO – Nel 2022, i Capricorno avranno un periodo favorevole per l’attuazione di ambiziosi obiettivi di business. L’oroscopo del lavoro afferma che le protezioni del segno della Terra non saranno uguali in dedizione, perseveranza e autodisciplina. L’intero anno in questa costellazione zodiacale sarà Plutone, che incoraggia azioni e risultati attivi. D’altra parte, il pianeta ci costringe a riconsiderare credenze, valori e scartare ciò che è obsoleto e non corrisponde ai cambiamenti circostanti. Questo è il momento della trasformazione interiore che avverrà tra il 29 aprile e l’8 ottobre, durante il periodo del moto retrogrado di Plutone. L’oroscopo del lavoro per il Capricorno per il 2022 consiglia di dedicare il resto dei mesi a un lavoro intenso.

ACQUARIO – L’oroscopo del lavoro per il 2022 assicura che l’Acquario ha grandi possibilità di catturare la fortuna per la coda. Per tutti i 12 mesi, Saturno, il pianeta patrono, sarà in questo segno. Un gigante lento avrà un effetto molto positivo sulle barriere dell’elemento aria. Grandi amanti del cambiamento costante, Acquario creativi ed emotivi diventeranno più laboriosi e calmi. Inizieranno a pianificare le cose e controllare le finanze personali. È possibile che queste abilità diventino un’abitudine permanente. L’oroscopo del denaro assicura che nel 2022 le entrate dei reparti del segno cresceranno e ci saranno fondi sufficienti per tutto. Molti inizieranno a investire, potranno accumulare somme dignitose e acquistare immobili o terreni.

PESCI – Buona fortuna negli affari è prevista dall’oroscopo del lavoro per i Pesci nel 2022. L’intero periodo in questa costellazione sarà il santo patrono del segno di Nettuno. La sua influenza ti aiuterà a essere più creativo, intuitivo, empatico e disposto ad aiutare gli altri. Queste qualità aiuteranno ad avere successo principalmente nelle carriere creative e sociali. D’altra parte, Nettuno spinge i Pesci a immergersi nel loro mondo interiore e nelle riflessioni filosofiche. Tali processi possono distrarre in modo significativo dalla soluzione di problemi urgenti, che spesso minacciano un deterioramento della situazione finanziaria. Per evitare guai, l’oroscopo della carriera consiglia nel 2022 di non fare affidamento sulla fortuna, ma di pianificare chiaramente le cose, comprese quelle finanziarie.

