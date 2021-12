Nicolò Scalfi dopo la vittoria a Caduta libera: “Sto peggio ora”

A Caduta Libera Nicolò Scalfi è il campione con oltre 50 presenze e detiene il il primato per il valore del montepremi vinto.

Nicolò Scalfi è il campione che ha guadagnato il montepremi più alto fino ad ora al quiz show condotto da Gerri Scotti: “Caduta Libera“ Il programma, che va in onda tutti i pomeriggi nella fascia oraria pre-serale. Scalfi però afferma che dopo aver vinto è stato “più povero di prima”.

POTREBBE INTERESSARTI: La Porta Rossa, riprese terminate: quando esce la nuova stagione

Il bresciano Nicolò Scalfi ha affermato però in un’intervista di essere molto popolare, infatti il campione racconta di essere fermato spesso dalle signore che gli chiedono di scattare un selfie.

Della sua vita privata afferma di essere ancora single, ma non disdegna i flirt delle ragazze in discoteca, che le chiedono di offrirgli un drink. Però ha dichiarato che in quel momento Scalfi era più povero di quando ha iniziato l’esperienza a “Caduta Libera”. In quel momento infatti, subito dopo la vittoria, non aveva ancora ricevuto tutti i soldi della vincita, che ammontano a 650mila euro sia.

Nonostante la notorietà il bresciano ammette che la sua vita non è cambiata nelle sue relazioni di sempre. Il prossimo giovedì 16 settembre inizierà un programma in prima serata dove sarà proprio lui protagonista. Il quiz-show si sposterà per 4 puntate in fascia serale in cui il campione dovrà battere nuovamente tutti e portare un nuovo montepremi. Il programma si chiamerà “Caduta Libera – Il torneo dei Campioni“.

Chi è Nicolò Scalfi di Caduta Libera

Nicolò nasce a Sarezzo, una cittadina in provincia di Brescia, ha 23 anni e lavora come giornalista sportivo nella testata locale di “BresciaOggi”. Nel frattempo il campione di “Caduta Libera” frequenta la facoltà di Lettere moderne Università Cattolica del Sacro Cuore (UniCatt).

POTREBBE INTERESSARTI: Caduta Libera, Michele Marchesi: quanto ha vinto e cosa farà con quei soldi

Scalfi è ricordato nel programma di canale 5 per aver raggiunto il record assoluto di presenze nel programma arrivando a 88 presenze allo show.Ma non solo, Nicolò Scalfi infatti ha anche il record per vincita del montepremi più alto.Dopo la sua partecipazione allo show si è ipotizzato che il campione potesse partecipare alla prossima edizione de “L’Isola dei Famosi”, ma Scalfi non ha mai confermato.

The post Nicolò Scalfi dopo la vittoria a Caduta libera: “Sto peggio ora” appeared first on Ck12 Giornale.