“Ma stiamo scherzando?”. Bruno Vespa smaschera il Pd: la (vergognosa) offerta a Mattarella | Video

“Ti pare normale? Ti pare riguardoso?”. Bruno Vespa, ospite di Massimo Giletti a Non è l’arena su La7, interviene duramente sul totoColle e la tentazione del Pd, ormai smascherata, di chiedere al presidente Sergio Mattarella di restare al Quirinale per un altro anno e mezzo. Un “bis” a tempo per permettere a Mario Draghi di restare a Palazzo Chigi, non far collassare la legislatura e arrivare così alla fine naturale del 2023.

Il conduttore di Porta a porta è visibilmente irritato, forse quanto lo stesso “stupito” Mattarella: “Ma ti pare riguardoso chiedere al presidente in carica ‘guarda, rimani là un anno e mezzo poi non ti disturbo più, poi puoi andare in pensione’. Ma stiamo scherzando?“.

“Intanto un presidente della Repubblica si elegge per 7 anni – sottolinea Vespa -. Chiaro? Poi Mattarella lo ha detto chiaramente. In questi 7 anni è riuscito a riunificare il Paese, e si vede dagli applausi alla Scala. Ma visto che il centrodestra non lo vota, tu andresti a farti rieleggere da un parlamento spaccato?”. Giletti lo incalza: “Ma tu hai un nome?”. “Io dico Draghi”. Chiosa Roberto D’Agostino, mister Dagospia: “Il problema è che il Quirinale è tutto un quiz”. “Fino all’ultimo minuto”, conferma Vespa. E D’Agostino aggiunge: “La situazione si è complicata, il problema è che solo Draghi può sbrogliare la matassa del Pnrr“.