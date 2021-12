Federica Panicucci, nozze imminenti: c’è l’annuncio, ecco la data

Nel 2022, ormai è certo, Federica Panicucci sposerà il suo Marco Bancini. La rivelazione arriva proprio dalla bocca della presentatrice di Cecina. Intervistata dal settimanale DiPiù, la ex di Marco Fargetta ha confessato che nei prossimi mesi convolerà a nozze con il suo Marco.

Sposare l’uomo che l’ha resa felice e serena negli ultimi cinque anni. Questo è il desiderio di Federica Panicucci per il 2022. La confessione è arrivata in un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù. Federica è già stata sposata in passato. Dal 2006 al 2015 è stata infatti la moglie del dj Marco Fargetta. Ma ora è pronta per delle nuove nozze.

Federica Panicucci e Marco Bancini, presto sposi

Federica ha conosciuto il suo fidanzato Marco Bancini tramite un’amica comune. Chi? Melissa Satta. Marco è infatti un imprenditore e un manager, che cura gli interessi di vari personaggi dello spettacolo. Proprio il suo lavoro lo ha portato tante volte a frequentare gli studi di Mattino 5. E così la semplice conoscenza si è trasformata in amicizia e poi in amore. Dopo cinque anni di fidanzamento, Federica è pronta a rimettersi l’anello al dito. Vuole sposare Marco. Ma quando di preciso?

Ci sono già delle indiscrezioni sulla possibile data. Si parla infatti del 22 novembre. Questa data rimanda a un numero importante per la coppia. Una cifra che ha accompagnato come un simbolo di fortuna la vita dei due fidanzati.

Il passato sentimentale di Federica

Come abbiamo già detto, nel 2006 la Panicucci si è sposata con il dj Mario Fargetta. Durante il loro matrimonio sono nati due figli, Sofia e Mattia. Nel dicembre 2015, i due vip hanno annunciato la loro separazione, tramite l’avvocato (vip anche lei) Giulia Bongiorno. Il loro legame durava da vent’anni. Si erano infatti messi insieme nel 1995. Ma ora Federica Panicucci è felice con il suo Marco.

Anche professionalmente è un momento felice per la Panicucci. Pare che dovrebbe presentare la prossima edizione de La Pupa e il Secchione. Forse lavorerà anche sotto le feste. L’anno scorso, infatti, era tornata alla conduzione del Capodanno in Musica, in onda la notte di San Silvestro su Canale 5. Ci sono buone probabilità che sarà riconfermata.

The post Federica Panicucci, nozze imminenti: c’è l’annuncio, ecco la data appeared first on Ck12 Giornale.