“E il potente che ti ha toccato?”. Vittorio Sgarbi, domanda intima e scomoda a Myrta Merlino: lei lo gela | Video

Si parla di molestie e del caso di Greta Beccaglia, la giornalista palpeggiata da un tifoso in diretta tv, da Massimo Giletti a Non è l’arena, su La7, e Vittorio Sgarbi fa una domanda scomoda a Myrta Merlino: “Perché non hai denunciato una persona molto molto molto potente che ti ha toccato e che dovevi intervistare? Perché è giusto denunciare ma non creando un effetto opposto”. Quindi la conduttrice racconta l’episodio che l’ha vista suo malgrado protagonista: “E’ successo molto anni fa. Non solo non ho denunciato ma ne ho parlato quando volevo minimizzare il processo. Parliamo di Strauss-Khan”.

La conduttrice de L’aria che tira, descrive l’episodio di molestie di cui è stata vittima a Davos: “Si facevano addirittura le interviste in camera. Lui aveva lo champagne io volevo portare a casa l’intervista. Diceva cose strane, poi ad un certo punto mi spinse contro il muro e cercò di baciarmi. Gli diedi un gran ceffone e me ne andai”.

Prosegue Myrta Merlino: “Mi sembrava tutto delirante, io non mi sono sentita minacciata, ho pensato che era un cretino e che avrebbe fatto una brutta fine”. Poi ancora, incalzata da Sgarbi, “io non volevo passare per vittima né per molestata e per quello non ho denunciato Strauss-kahn. Poi ho pensato che forse se lo avessi denunciato non sarebbe arrivato al punto in cui poi è arrivato”. E conclude la giornalista: “Ci siamo stufate dell’indifferenza maschile”.