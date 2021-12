Beatrice Bernardin, chi è l’ex moglie dell’attore Sergio Muniz

Beatrice Bernardin è stata sposata con lo spagnolo noto in Italia per alcune fiction: i due hanno anche avuto una figlia

Amore, lavoro: Segio Muniz ha trovato tanta fortuna in Italia. Non che gli impegni professionali mancassero prima che fosse conosciuto nel Bel Paese ma la televisione nostrana certamente gli ha dato un grande slancio.

Era il 2004 quando l’attore vinse la seconda edizione de l’Isola dei Fmaosi, condotta come all’esordio del format da Simona Ventura. Famoso per chi, chiesero molti. Nel suo paese, la Spagna, era noto come modello.

Ecco che le produzioni italiane lo hanno notato e gli hanno proposto lavori risultati poi di successo: I Cesaroni, La signora delle camelie, fiction che gli hanno dato altra notorietà e ha poi trovato anche l’amore. Ha conosciuto la modella Beatrice Bernardin che ha sposato nel 2009 e dal loro amore è nata una figlia, Giorgia.

L’attore nato a Bilbao ha fatto parte del cast anche di altre fiction come Io non dimentico, Terapia d’urgenza, Caterina e le sue figlie e Squadra antimafia – Palermo oggi.

Il matrimonio con Beatrice Bernardin è però finito nel 2017. Oggi Muniz è nuovamente felice grazie a un’altra donne. Frequentando un corso di yoga ha conosiuto l’insegnante Morena “Shree Sundari” Firpo.

Oltre a condividere questa passione hanno poi messo insieme anche le rispettive vite, poco dopo il divorzio. Il sorriso di Morena è quindi arrivato nel momento più propizio.

Genovese classe 1984, ha cominciato a praticare yaga durante un viaggio che fece in solitaria in Argentina. Da lì ha studiato e lavorato in Australia, a Venezia, ed è volata in India per seguire le lezioni di un maetro di yaga.

