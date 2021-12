Le ultime foto di Ursula Corbero, Tokyo della Casa di Carta manda i fan in delirio: ecco gli scatti che fanno il pieno di like.

Ursula Corbero è un’attrice che impone moda e tendenze ovunque vada. La casa di carta di questo mese si è conclusa e i fan hanno visto gli episodi finali della quinta e ultima stagione in pochi giorni, persino in appena una sera, quelli più accaniti che non attendevano altro. Nel finale della prima parte della quinta stagione, a Tokyo accadeva qualcosa di tragico.

Ma ciò nonostante, l’attrice che interpreta quel personaggio, Ursula Corbero appunto, è ancora sulla cresta dell’onda. Anche se è noto che questa è stata la fine del furto di denaro, anche i fan sono nostalgici e la ricordano con affetto. Un successo crescente testimoniato anche dal numero di follower sul profilo Instagram dell’attrice.

Dove sono davvero piccanti le ultime foto da lei pubblicate sul red carpet. Lì è stata vista con i suoi colleghi Miguel Herran, Darko Perish ed Enrique Ars. Inoltre, la nativa di San Pedro de Vilamour ha fatto la sua apparizione sul tappeto rosso con un completino davvero mozzafiato che ha fatto impazzire i fan.

Le foto sexy di Ursula Corbero, Tokyo della Casa di Carta

Indossava un completo tutto nero che consisteva in un vestito alla moda, scarpe e calze. Si tratta di un completo sensualissimo e davvero molto di moda in queste ultime settimane, tanto che si segnalano molte star che si sono “adeguate” e lo hanno indossato ultimamente. Si tratta di un abitino perfetto per aggiornare il proprio guardaroba.

Ma non solo: in molti hanno fantasticato di fronte alle foto della bellissima Ursula Corbero e si è riaccesa la speranza che appunto venga prodotto uno spin-off su Tokyo, proprio come è pronto in uscita un prodotto simile sul personaggio di Berlino. L’abito dell’attrice lascia poi spazio a suggestioni semplici o monocromatiche.

Fatto sta che in tantissimi hanno commentato le ultime foto pubblicate dalla bellissima attrice, che da alcuni fan delle serie televisive Netflix in queste ore viene ribattezzata come “oro puro”. Difficile dare torto.

