Oroscopo di Paolo Fox 9 dicembre: un giovedì pieno di novità per 5 segni

Ariete – Potresti dubitare tra due persone e oggi non dovresti più continuare in questa dualità. Ascolta di più questa vocina, che ti tende di più verso uno di loro. Sarà la decisione corretta. Inizia a fare i passi necessari, non lasciarti sfuggire questa opportunità di essere felice. Sei anche ossessionato da un problema lavorativo che ti ha preoccupato quotidianamente anche durante il bridge. Sei preoccupato perché pensi che il tuo lavoro non sia apprezzato abbastanza. Sii più sicuro delle tue idee, Ariete. Ti ci vuole più del solito per arrivare dove vuoi, ma assicurati di ottenerlo.Oggi rifletti su queste insicurezze che ogni giorno ti impediscono di guardare al futuro.

Toro – Oggi ti ritroverai in difficoltà perché diverse persone potrebbero richiedere la tua presenza. Dovrai organizzarti e dare la priorità a chi ha un reale bisogno di vederti. Il resto lo dosate. Non vuoi andare a tutto perché non ne sarai in grado e finirai per essere stressato, con un brutto aspetto con qualcuno e fatale con te stesso, Toro. Inoltre, oggi devi prepararti per tornare al lavoro, perché potresti avere una sorpresa sul posto di lavoro. Quelle paure che ti assalgono quotidianamente che una persona meno qualificata di te possa prendere la tua posizione, si stanno dissipando. Da domani smetterà di essere un problema per te e recupererai tutta l’illusione per quello che fai.

Gemelli – Le ragioni non mancano perché sei stato assorbito da altri problemi e hai notato che sei un po’ distante. Se vuoi che questa situazione non rovini il resto della settimana, Gemelli, proponi oggi di salutare queste vacanze con una passeggiata romantica o una notte appassionata nell’intimità della tua casa. Altre cose che devi parcheggiare ora ti andranno fuori di testa. Quando hai davvero un po’ di tempo rimasto, nativo dei Gemelli, passalo a recuperare il tuo argomento professionale. Le novità stanno arrivando e dovresti esserne consapevole. Apri bene gli occhi ogni giorno e cattura i segnali che l’Universo ti invia.

Cancro – Preparati oggi per iniziare questa avventura. Ricerca il mercato in cui devi muoverti perché è molto importante che tu sia molto concentrato su tutti i dettagli, le novità e il modo in cui raggiungerai meglio la tua futura clientela. È un’attività parallela, non è il momento di lasciare il lavoro che hai ora. Continua a lottare per un po’, finché non ti sarà chiaro che il tuo progetto darà i suoi frutti. Oggi potrebbe nascere una discussione con il tuo partner perché il tuo ragazzo potrebbe non essere dello stesso umore che ha di solito ogni giorno, ma finirà in modo molto appassionato. Evita con ogni mezzo quei litigi, Cancro, non sempre hanno un lieto fine.

Leone – Ti senti sotto pressione sul lavoro e sei stufo di tante lotte apparentemente inutili. Cerca di prendertela comoda perché è solo una piccola crisi che presto supererai. La tua iniziativa è molto apprezzata, forse emergerà per te un progetto che ti entusiasmerà. Se sei all’inizio di una relazione, cerca di non essere troppo intenso, Leone, non essere consapevole tutto il giorno di quello che fa il tuo ragazzo, se esci o se ti chiama. Distanzia un po’ i tuoi appuntamenti, non vederlo tutti i giorni e sarà più interessato. Nel frattempo, condividi il tuo tempo con i tuoi amici e la tua famiglia, con le persone che ti vogliono bene. Ti aiuteranno a superare la buca del lavoro che ti ha amareggiato.

Vergine – Ti distingui ogni giorno e fai le cose come vuoi, senza dipendere da nessuno. Per questo motivo è anche molto importante che tu non commetta errori e che non ti confronti in alcun modo con le altre persone. Come sei e come decidi, lo fai molto bene. Oggi riceverai una chiamata da un amico che ha bisogno di vederti, ma se non ti è possibile subito, incontralo appena puoi, soprattutto se è qualcuno che ti ha aiutato in altre occasioni. Ora è il momento di ricambiare, anche solo ascoltando quello che vuole dirti. Se stai pensando a una delizia che vuoi concederti ogni giorno, oggi è il momento giusto, Vergine. Ricorda che è il tuo giorno fortunato.

Bilancia – Questa settimana potresti fare o pianificare brevi viaggi per lavoro o per rimanere in contatto con fratelli e amici. Può essere una settimana molto impegnativa, ma è l’ultima settimana dell’anno che si sente così. Approfitta dell’occasione per risolvere diligenze, procedure e tutti i tipi di scartoffie e in sospeso.

Scorpione – Se stavi aspettando il periodo migliore dell’anno per parlare di soldi, fare un piano finanziario o mettere in ordine la tua ricchezza, questa è la migliore settimana del mese per questo. Le opportunità astrologiche ti favoriscono per trovare la soluzione di cui hai bisogno o per aprire una porta che vuoi attraversare.

Sagittario – Hai un cuore aperto e, in qualche modo, ti senti in dovere di partecipare agli sviluppi all’interno della tua area di lavoro,ma anche a casa o con i tuoi amici. Questa è una settimana in cui vuoi essere un membro attivo nelle tue cerchie strette e, naturalmente, conoscerti apprezzato per la tua dedizione e i tuoi sforzi.

Capricorno – Proteggiti dai pensieri negativi, perché sono la radice di molti problemi che hai sviluppato nelle ultime settimane. Questa è la settimana in cui devi iniziare a vedere il bicchiere mezzo pieno in modo che con i transiti post-eclissi, puoi indirizzare i tuoi pensieri verso nuovi orizzonti, orizzonti più luminosi e più chiari.

Acquario – È normale se in questi giorni ti senti incline a portare più responsabilità all’interno del tuo team di lavoro o con il tuo gruppo di collaboratori. Ma tieni d’occhio questa tendenza, perché se non stai attento puoi terminare la settimana con un burn out,a causa dei carichi extra che non hai dovuto trasportare da solo.

Pesci – Vuoi essere riconosciuto per le tue idee e la tua astuzia, e questa settimana cercherai di coltivare quei progetti che ti permettono di dispiegare la tua capacità intellettuale. Sfrutta l’energia di oggi per riconnetterti con quelle aree in cui sei più veloce e più creativo di altri, questo è il vantaggio che stai cercando.

