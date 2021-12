Desta un po’ di preoccupazione la cantante Ornella Vanoni, brutta caduta in treno e impegni annullati, non manca chi ironizza.

A 87 anni e oltre 100 dischi pubblicati, Ornella Vanoni è sicuramente una delle artiste più longeve e amate della musica italiana. Interprete di tanti brani di successo, è nota per la sua lunga storia d’amore con Gino Paoli, ma anche per alcune sue uscite anche recenti che sono diventate in qualche modo iconiche.

La cantante, infatti, nel giro di questi ultimi anni si è lasciata sfuggire alcune considerazioni che hanno destato molta ironia da parte dei suoi fan. Dall’ammissione di essere una consumatrice di droghe leggere (“Fumo canne da 55 anni, mi servono badanti che sappiano rollare”) alla nefasta profezia di Natale, la Vanoni fa sempre discutere.

Appena poche settimane fa, aveva dovuto rinunciare alla conduzione di una puntata della trasmissione televisiva “Le Iene” a causa dell’influenza ed era stata sostituita da Elena Santarelli. Quindi la sua sortita durante un’intervista in Rai: “Non so se arrivo a Natale”. Una frase che è diventata un meme ed è stata rilanciata da tutti.

Caduta per Ornella Vanoni, ecco le condizioni della nota cantante

Adesso scatta l’ilarità per il piccolo infortunio che ha avuto la nota cantante e che sta facendo discutere proprio in virtù di quella sua battuta in televisione. La cantante stessa su Twitter ha spiegato cosa le è successo, sottolineando di dover rinunciare alla prima della Scala di Milano, in programma oggi. Un forfait, il suo, che non è passato sicuramente inosservato.

Un paio di giorni fa, ha raccontato Ornella Vanoni, “durante il viaggio in treno, per accarezzare un dolce Golden Retriever, sono caduta”. HA quindi aggiunto di aver provato tanto dolore ma di essere comunque a casa, minizzando dunque sulle conseguenze della caduta. Però proprio quella caduta l’ha costretta ad annullare gli impegni in programma.

Ieri l’altro, durante il viaggio in treno, per accarezzare un dolce Golden Retriever, sono caduta…

Tanto dolore, ma sono a casa. Sono dispiaciuta di non poter partecipare alla Serata Inaugurale al @teatroallascala, con il mio amico @kingmarracash e di non essere domani — Ornella Vanoni (@OrnellaVanoni) December 7, 2021

Ornella Vanoni era attesa oggi alla Scala e domani a un evento insieme al rapper Marracash, con cui si è creato un bel rapporto di amicizia. Di recente, in un’intervista, la cantante 87enne ha sottolineato: “Ritengo che invecchiare sia bello soltanto se tiri fuori quel lato che hai sempre tenuto nascosto, cioè quello infantile”.

