harry-potter-compie-20-anni:-in-prima-tv-la-reunion-del-cast

Il giorno di Capodanno, in occasione dei 20 anni dall’uscita del primo film di Harry Potter, arriva in prima tv una straordinaria reunion del cast della magica saga cinematografica. Ecco cosa sapere.

Il sogno dei fan di Harry Potter sparsi in tutto il mondo sta per avverarsi: per celebrare il 20esimo anniversario dell’uscita del primo film, Harry Potter e la Pietra Filosofale, i principali membri del cast dell’intera saga ispirata ai romanzi di J.K. Rowling si riuniranno per la prima volta in assoluto in un appuntamento televisivo.

A organizzare la speciale reunion del franchise cinematografico da record, intitolata Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, sono stati Warner Bros. e Hbo. Il tanto atteso appuntamento sarà tramesso negli Stati Uniti in prima tv su Hbo Max il giorno di Capodanno, il 1° gennaio 2022, e in contemporanea anche in Italia su Sky e Now.

Sky Cinema festeggerà il 20esimo anniversario con un canale interamente dedicato a Harry Potter: oltre allo speciale, fino al 16 gennaio saranno trasmessi nuovamente tutti gli otto film della saga, divenuta negli un vero e proprio fenomeno culturale lasciando un segno indelebile nell’immaginario di milioni di fan, grandi e piccini.

La reunion del cast di Harry Potter

Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts vedrà di nuovo insieme l’amato e immancabile trio protagonista della saga, composto da Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson, accompagnato dal regista dei primi due film, Chris Columbus, e da tanti altri stimati membri del cast delle otto pellicole.

Tra questi vi sono Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Tom Felton, Imela Staunton, James e Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch ed Evanna Lynch. In attesa del 1° gennaio 2022 Hbo Max ha già rilasciato il teaser dell’evento, che in poche ore ha superato il milione di visualizzazioni.

La reunion di Harry Potter sarà un’occasione unica per ripercorrere l’incantevole storia dietro alla realizzazione della saga, sviluppata lungo tutto il primo decennio del ventunesimo secolo diventando uno dei maggior successi cinematografici di tutti i tempi. Attraverso approfondite interviste e conversazioni tra i leggendari membri del cast, i fan del mago più famoso del cinema verranno così coinvolti in un nuovo e straordinario viaggio.

