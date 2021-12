giulia-stabile-contro-gli-hater:-“i-vostri-insulti-non-mi-cambiano-la-vita,-ma…”

Già in tempi non sospetti, vale a dire nella primavera scorsa, Giulia Stabile aveva dimostrato la propria forza opponendosi con parole schiette e mature alla superficialità degli hater. Con classe, la vincitrice di Amici 2021 invitò i troll a non perdere tempo a insultare una ragazzina di diciotto anni…

Oltre che talentuoso la giovanissima Giulia Stabile sembra anche un personaggio con la testa sulle spalle. La ragazza dimostra carattere e saggezza. Sui suoi social non è mai volgare o aggressiva. Cerca di veicolare messaggi sempre positivi, per incoraggiare i suoi coetanei e spronare se stessa. Quando gli hater la attaccano, però, lei risponde per le rime. Senza cadere al loro livello, in verità. Con parole chiare e taglienti, Giulia ha già dimostrato di sapersi difendere dai leoni da tastiera. A fine maggio 2021, per esempio, lasciò questo messaggio su Instagram: “Non perdete tempo a insultare una ragazzina di 18 anni che sta realizzando i suoi sogni dopo essersi fatta il mazzo”. Precisa, forte e diretta.

La risposta di Giulia Stabile agli hater

Giulia sa di essere presa di mira. E a tutte quelle persone che continuano a criticarla ogni giorno “per un motivo o per un altro” ha risposto con un bel messaggio di consapevolezza. La ballerina di Amici ha infatti dichiarato: “Io sto vivendo benissimo e sono felice per tutto quello che ho costruito e tutto quello che sto vivendo… i vostri insulti non cambiano le mie vittorie, le mie sconfitte, le mie esperienze e la mia vita”.

Ma non finisce qui. In un’ultima frase, la Stabile manda ko gli avversari affermando che gli attacchi subiti non la toccano nemmeno superficialmente. Anzi, la rendono anche felice di non essere una persona rancorosa, come lo sono appunto gli hater. “I vostri insulti vi rendono solo persone peggiori senza cuore e vi tolgono del tempo che potreste dedicare ai vostri sogni per vivere felici…”.

Capita spesso. Quando si arriva subito al grande successo, ai complimenti si affiancano presto le offese, gli insulti e le cattiverie sui social. Ma la Stabile fa bene a non lasciar correre. Le azioni degli hater, dai commentucci negativi alle offese pesanti, possono creare gravi disagi alle persone. I cosiddetti vip dovrebbero sempre reagire o chiarire la loro posizione riguardo a situazioni del genere. Anche per dare la forza a tutti coloro che si sentono vittime di una circostanza simile.

