filippo-sotgiu-e-michela-spina:-chi-sono-i-portavoce-di-fridays-for-future

Filippo Sotgiu e Michela Spina, tra i sei portavoce del movimento Fridays for Future italiani ci sono il 20enne di Olbia, attivista a Roma, il ragazzo è stato eletto con Giovanni Mori 27enne di Brescia.

C’è anche Lavinia Lovino, un 14enne di Roma, Laura Vallaro la 20enne di Chieti, Martina Comparelli la 27enne di Milano e anche Michela Spina la 23enne di Napoli. I Fridays for Future è un movimento aperto a tutti i cittadini che vogliono lottare contro la crisi climatica.

Il compito dei portavoce sarà quello di dare la giusta attenzione a tutte quelle rivendicazioni politiche che hanno come unico intento quello di lottare per il proprio futuro.

Per questo motivo sono stati creati dei criteri di elezione più trasparenti, i quali tendono ad essere più inclusivi e coinvolgenti, in modo tale che ogni attivista venisse coinvolto in una zona diversa dell’Italia.

Gli ambasciatori dei Fridays for Future non vogliono togliere la parole agli altri attivisti, ma vogliono far conoscere a tutti coloro che non conoscono il movimento, vengano informati del progetto mirato al cambiamento climatico.

Il lavoro dei portavoce per i Fridays for Future è cominciato in occasione dei Global Day of Climate Action il 19 Marzo 2021.

Filippo Sotgiu e Michela Spina, saranno gli ambasciatori e attivisti dei Fridays for Future

Gli attivisti hanno dichiarato che tramite il loro megafono sono riusciti a creare nelle piazze italiane uno strumento per sensibilizzare i cittadini ai problemi riguardanti i cambiamenti climatici.

Per questo motivo non possono spegnere il megafono, hanno bisogno dell’aiuto di tutti per riuscire a portare avanti la loro causa, gli attivisti si mettono in gioco sempre in prima fila per costringere la politica ad agire contro la crisi climatica.

Martina Comparelli ha dichiarato che tornare in piazza è qualcosa di unico e indimenticabile, mentre ha organizzato lo sciopero generale del clima il 24 Settembre 2021, la portavoce dei Fridays for Future Italia è pronta a manifestare con il grido #UprootTheSystem a sradicare il sistema anche nella sua Milano, una delle 70 città italiane che ospiteranno il corteo degli attivisti per il clima nei prossimi mesi.

