fabrizio-gatta,-ecco-che-fine-ha-fatto-il-conduttore:-da-non-crederci

Dopo otto anni di studio teologico in Seminario l’ex conduttore di Linea Verde, Fabrizio Gatta, è stato ordinato sacerdote. Ecco la sua incredibile parabola

Don Fabrizio Gatta, questo il nuovo appellativo, dell’ex giornalista ha abbandonato la televisione nel 2013

La mattina di martedì 7 dicembre, giorno di Sant’Ambrogio, presso la Concattedrele di San Siro a Sanremo il vescovo del centro ligure, Monsignor Antonio Suetta. ha ordinato sacerdote un uomo di 58 anni, Fabrizio Gatta.

Ma perchè l’ordinazione di Gatta è così particolare rispetto alle altre? Lo è perchè in passato l’uomo nato a Roma il 3 dicembre del 1963 è stato un importante personaggio televisivo. Come riferisce l’edizione in edicola di Famiglia Cristiana Gatta tra il 1997 ed il 2013 ha condotto, come giornalista, importanti trasmissioni Rai.

Ne ricordiamo alcune. Miss Italia edizione 1997, Linea Blu dal 2002 al 2012, il classico Concerto per l’Epifania nelle edizioni dal 1996 al 2004 e dal 2010 al 2013. E soprattutto Linea Verde, la popolare trasmissione RAI dedicata all’ambiente e all’agricoltura.

La scelta di Fabrizio Gatta

Poi quasi all’improvviso, ma chi lo conosce bene e da vicino sa che non è cosi, Fabrizio Gatta ha deciso di lasciare il mondo dello spettacolo e del giornalismo e di dedicarsi al cammino sacerdotale.

L’ormai ex giornalista si è ritirato nel seminario di Sanremo dove ha iniziato a studiare teologia. Nel 2019 Gatta si è laureato alla Pontificia Università Gregoriana. Poi nel 2020 è stato ordinato diacono presso la Diocesi Ventimiglia-Sanremo e, come detto, la mattina del 7 dicembre 2021 è diventato prete.

All’atto dell’ordinazione il Vescovo ha ricordato i trascorsi di Fabrizio Gatta e, dedicando il suo nuovo servizio a Sant’Ambrogio, il santo del giorno, ha ricordato a Don Fabrizio la necessità di lasciarsi alle spalle la carriera dove mondanità e luci erano preponderanti.

“Ti esorto a perseverare senza rimpianti – ha detto Monsignor Suetta – fuggendo alla tentazione di tornare in quel mondo”. Netta la convinzione del neo sacerdote: “Non mi sono mai voltato indietro” ed è evidente la voglia di non farlo nemmeno in futuro.

