“come-trasformare-il-covid-in-una-banale-influenza”:-fine-pandemia,-la-profezia-di-antonella-viola

A tenere banco è sempre la pandemia, il Covid, il vaccino. E DiMartedì non fa eccezione. Siamo nello studio di Giovanni Floris, su La7, la puntata è quella di martedì 7 dicembre. Ed ospite in collegamento ecco Antonella Viola. L’immunologa si spende nel convincere chi è ancora indeciso ad aderire alla campagna vaccinale, o meglio alla cosiddetta dose “booster”, la terza iniezione caldamente raccomandata da tutta la comunità scientifica.

E la Viola spiega: “Alcuni italiani fanno fatica a pensare di dover fare un’altra vaccinazione, ma bisogna rassicurare le persone sul fatto che non ci sono problemi e anche le combinazioni dei vaccini sono sicure”, rimarca. Insomma, nessun timore sul “cocktail” di vaccini, un’ipotesi molto concreta per la terza dose soprattutto a causa del fatto che, in questo momento, in Italia non ci sono le dosi Pfizer necessarie per evitare il mix di vaccini.

Dunque l’esperta ha ribadito un concetto che ha ripetuto già in molte occasioni: il Covid non sparirà. “Il virus non andrà via, continuerà a circolare. E finché ci saranno tante persone non vaccinate continuerà a mutare. Dobbiamo uscire da questo circolo, facendolo diventare una banale influenza. Come? Vaccinandoci tutti”, ha ribadito e concluso Antonella Viola.