“cercavo-la-luce-nel-buio”,-ill-drammatico-lutto-di-alessandra-amoroso

Un messaggio sui social network: “Cerco la luce nel buio”, il drammatico lutto di Alessandra Amoroso, parla la cantante salentina.

Senza dubbio quella di Alessandra Amoroso è una delle voci più belle della musica leggera italiana: la vincitrice dell’ottava edizione del talent show Amici di Maria De Filippi ha festeggiato il 12 agosto il suo 35esimo compleanno, mentre oggi sui social network ha voluto ricordare un momento drammatico.

Nata a Galatina, in provincia di Lecce, la cantante salentina è stata negli ultimi anni anche protagonista e voce di alcuni tormentoni estivi. L’interprete da Guinness dei primati per aver stabilito il record di duetti da due minuti ognuno nelle ultime estati ci ha accompagnato infatti con alcuni singoli di successo.

Si tratta di Mambo salentino e di Karaoke, entrambi brani nati dalla collaborazione con i Boomdabash, a testimonianza che la cantante si trova molto a suo agio con i duetti, anche con generi diversi dal suo, come possono essere il reggaeton e la dancehall. Qualche anno fa, Alessandra Amoroso ha fatto i conti con un lutto che non si dimentica.

Il lutto di Alessandra Amoroso: la cantante e il ricordo indelebile

Lo ha evidenziato lei stessa con un post sui social network per ricordare una persona molto cara e che non c’è più. Si tratta della sua nonna che è venuta a mancare quattro anni fa e che appunto a quattro anni di distanza manca ancora tanto alla brava cantante salentina. Che la ricorda con parole commosse sul suo profilo Instagram.

Per Alessandra Amoroso, quelli trascorsi sono stati “quattro anni impiegati a cercare la luce nel buio della tua assenza”. Fino a rendersi conto, ha spiegato sul suo profilo ufficiale, che appunto la sua cara nonna non è mai andata via veramente e anzi la sua presenza è ancora forte al suo fianco.

“Ti ritrovo in ogni cosa, in ogni scelta, in ogni sorriso, in tutte le cose che io so”, sono le sue parole su Instagram. Parole che trovano tanti amici e colleghi pronti a condividerle, sottolineando tra l’altro che “chi si ama, chi ci ha amato non se ne va mai veramente”, come scrive tra i commenti Sandra Milo.

