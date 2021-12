caduta-libera,-torneo-dei-campioni:-le-anticipazioni-di-gerry-scotti

Gerry Scotti promette “cose eccezionali”. Il presentatore raddoppia il suo impegno in tv: oltre ad allietarci con il suo classico game show preserale, offrirà al pubblico delle puntate speciali di Caduta Libera in prima serata, tutte dedicate ai campionissimi. Siete pronti per il torneo dei campioni di Caduta Libera. Gerry ci ha già offerto delle interessanti anticipazioni…

Cosa dobbiamo aspettarci dall’appuntamento serale con il torneo dei campioni di Caduta Libera? in tv? Innanzitutto, lo show sarà trasmesso in quattro entusiasmanti prime serate su Canale 5, a partire dal 16 dicembre 2021. La base concettuale dello show è questa: vedremo un campionissimo che si sfiderà con altri campioni e con alcuni personaggi famosi. Gerry Scotti ha già fatto qualche nome. Ospiterà, per esempio, Nicola Savino, Alvin, Veronica Gentili e Rudy Zerbi.

Le novità di Caduta Libera in prima serata

“Ci saranno situazioni eccezionali“, ha dichiarato Scotti. Qualche esempio? Se la risposta esatta a una domanda inerisce una canzone o il nome di un comico, non vedremo apparire una semplice quiz, ma vedremo arrivare in studio il cantante o il comico in carne e ossa! E poi sono previsti momenti di intrattenimento puro, fuori dal game. Ospiti della prima puntata: i Gemelli di Guidonia.

Conosciamo già i super campioni che gareggeranno. Nicolò Scalfi apparirà nella prima puntata. Nella seconda toccherà a Gabriele Giorgio. Nella terza vedremo Christian Fregoni. E nell’ultima puntata bisognerà sfidare Michele Marchesi.

I concorrenti storici del game show al torneo dei campioni

Nicolò Scalfi è ormai entrato nel mito. Ricordate? Realizzò una vincita complessiva di settecentosentisettemila euro, partecipando al quiz per ottantotto puntate consecutive. Rimase cioè in studio dall’ottobre 2018 al luglio del 2019. Christian Fregoni è stato invece uno dei concorrenti più amati dal grande pubblico, e in un certo senso è diventato famoso. Dopo la partecipazione a Caduta Libera lo abbiamo visto ospite di Barbara d’Urso e protagonista di una puntata de La Pupa e il Secchione e Viceversa.

Anche Michele Marchesi è abbastanza noto: è il campionissimo dell’attualità. Un vero e proprio drago. Avete memoria delle sue vincite complessive? No? Be’, il caro Michele si è messo in tasca duecentocinquemila euro!

