caduta-libera:-ecco-la-vincita-mozzafiato-di-michele-marchesi

Al programma di Canale 5 “Caduta Libera” oggi, 7 dicembre 2021 Michele Marchesi vince la somma di 70.000 euro

Nel quiz show di “Caduta Libera” in onda tutti i pomeriggi con la conduzione di Gerry Scotti, oggi, 7 dicembre, Michele Marchesi arriva a vincere 70.000 euro.

Nel gioco finale dei Dieci Passi il presentatore invita il concorrente che ha battuto gli avversari, a posizionarsi al centro della botola. Qui il probabile vincitore dovrà rispondere correttamente a dieci domande in tre minuti.

Marchesi in questa puntata è riuscito ad indovinare tutte le risponde e portare a casa il montepremi che accumulato durante la puntata. Il campione di oggi è un 29enne bergamasco che lavora come medico specializzando a Pavia.

La vincita di Michele Marchesi

Marchesi riesce finalmente a conquistare il titolo di campione dello show, dopo aver perso per un pelo lo scorso 6 dicembre, 156.000 euro, dando solo 7 risposte esatte, e quindi non vincendo il montepremi. (CLICCA QUI per vedere tutte le puntate gratuitamente in streaming dove e quando vuoi su Mediaset Infinity). Ecco il momento della vincita:

Michele vince altri 70.000€ e il suo montepremi totale ora è di 275.000€ #CadutaLibera pic.twitter.com/hLeceXttzD — So.Cucu Alberto😜💕🎶🎅🎄 (@ilbreano) December 7, 2021

Caduta Libera in prima serata, ecco quando

Si chiamerà “Caduta Libera Campionissimi”, il nuovo show di Canale 5 in onda in prima serata e condotto sempre da Gerry Scotti, che vedrà un solo campione contro 10 sfidanti. La prima puntata sarà messa in onda il prossimo 16 dicembre e continuerà per 4 puntate che intratterranno il pubblico sfidandolo a giocare con i concorrenti in studio.

Il campione al centro dovrà sfidare alcuni personaggi famosi. Tra di questi sappiamo che non ci sarà Francesca Cipriani perchè è una delle concorrenti del GF Vip 2021. Il primo campione sarà Nicolò Scalfi, il concorrente che è passato alla storia del programma per aver conquistato un totale di 727.000 euro. Scalfi infatti è riuscito a conquistare un premio così consistente partecipando al quiz per 88 puntate consecutive da ottobre 2018 a luglio 2019.

