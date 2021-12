ballando-con-le-stelle,-clamoroso-sfogo-social-di-sara-di-vaira:-il-motivo

Non è passata inosservata l’eliminazione di Sara Di Vaira dalla sedicesima edizione di Ballando con le Stelle. Ma la ballerina di Cecina ha trovato il modo di consolarsi alla grande

La figlia della ballerina, Brenda Gozzoli, si è aggiudicata il contest sulle future promesse. Con strascico di polemiche.

Sara Di Vaira, 42 anni, splendidamente portati lo scorso 19 settembre, è una della ballerine professioniste di punta di Ballando con le Stelle. Nel cast dalla quinta edizione, quella del 2009 e vincitrice, in coppia con il sottotenente della Marina Norvegese Lasse Matberg.

La Di Vaira nell’edizione 2021 è stata messa in coppia con il fisico e divulgatore scientifico Valerio Rossi Albertini. La competizione non è andata benissimo, ma del resto lo scienziato non aveva mai mosso un passo di danza in vita sua. La coppia è stata elimininata alla seconda puntata. Ma la ballerina toscana ha trovato il modo di consolarsi per bene.

Nell’ultima puntata andata in onda, quella di sabato 4 dicembre, la figlia di Sara, Brenda Gozzoli nata dal rapporto con l’ex marito Mirko si è aggiudicata, e con un punteggio altissimo, il contest delle promesse future. Brenda è stata bravissima, “Una vera forza della natura” è stata definita.

Lo sfogo di Sara Di Vaira su Instagram

Ma i soliti leoni e leonesse da tastiera non sono stati a guardare ed hanno prontamente accusato l’artista di aver esercitato del nepotismo per far partecipare la figlia al contesa.

Ma la Di Vaira è una che le cose non se le tiene e soprattutto non le manda a dire. Ed attraverso il suo seguitissimo account Instagram, oltre 47.000 followers ha replicato con nettezza.

Lo sfogo è arrivato attraverso una Instagram Stories ed è stato davvero molto netto. “La cosa più importante è non denigrarsi mai – attacca Sara Di Vaira sul popolare social network – Quando ti senti giù di morale raccogli la forza e tirarti su da sola”. E poi la stoccata finale: “Sei meravigliosa, non disprezzarti mai e non dare ascolto a chi cerca di denigrarti”.

