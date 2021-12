Anticipazioni Uomini e Donne: Roberta Giusti è pronta per la scelta

Roberta Giusti la tronista 21enne di “Uomini e Donne”, il dating show condotto da Maria De Filippi è pronta per la sua scelta.

Roberta Ilaria Giusti, la tronista di Uomini e Donne 2021, è finalmente pronta per la sua scelta e cosi finirà la sua partecipazione al programma la prossima settimana. I corteggiatori tra cui dovrà scegliere saranno Luca Salatino e Samuele Carniani.

Luca e Samuele nel corso delle puntate si sono rivelati profondamente differenti, e dunque sarà difficile per Roberta sapere chi sarà la sua anima gemella. Il pubblico preferisce Samuele, il bravo ragazzo a modo, educato e sensibile. Ma in molti sono convinti che la tronista sceglierà Luca che con la sua spontaneità ha conquistato sin dalle prime battute la simpatia di Giusti.

I fan del programma attendono chi uscirà dallo studio con la tronista, mentre la scelta di Andrea Nicole Conte ha sorpreso tutti. La tronista è infatti entrata in studio mano per mano con il corteggiatore Ciprian Aftim dicendo di aver trascorso la notte con lui. La donna poi afferma di essere ritornata in studio solo per annunciare di voler lasciare il programma insieme a colui che ha scelto. Una decisione che da molti è stata decretata come scorretta nei confronti soprattutto di Alessandro Verdolini.

Invece nel trono over le anticipazioni affermano che per Gemma Galgani ci sarà un nuovo corteggiatore. Galgani però nel frattempo ha affermato di essersi baciata con Leonardo. La coppia sembra essere molto in sintonia, ma la torinese ha deciso di intraprendere una seconda conoscenza. (CLICCA QUI per vedere tutte le puntate del programma in straming su Mediaset Infinity)

