Macbeth, la prima della Scala: cosa c’è di vero dietro il personaggio

La storia del Macbeth, opera di William Shakespeare, la prima della Scala: cosa c’è di vero dietro il personaggio.

Va in onda oggi pomeriggio su Radio3, su Raiuno e su RaiPlay, la prima del Teatro La Scala di Milano, con la rappresentazione di Macbeth, opera di Giuseppe Verdi sul romanzo di William Shakespeare, con la regia di Davide Livermore e la direzione di Riccardo Chailly. Si tratta di una delle opere più note del grande drammaturgo inglese.

Per secoli ha incantato il pubblico con i suoi racconti di omicidi, tradimenti e del soprannaturale. Racconta di un nobile ambizioso la cui brama di potere lo vede uccidere il suo amico e re per ottenere il trono, spronato da una profezia di un trio di streghe e della sua spietata moglie. Il tradimento di Macbeth vede i suoi nemici tornare per vendicarsi e alla fine muore solo e senza amici.

Leggi anche –> Monica Guerritore, la figlia Lucia Lavia sulle orme della madre

Non sappiamo molto del vero Macbeth, che visse dal 1005 al 1057. Ma i documenti che abbiamo suggeriscono che la sua ascesa al trono, sebbene molto diversa dalla tragedia di Shakespeare, non fosse stata meno sanguinosa. Si tratta di un uomo la cui ambizione lo ha spinto a diventare il sovrano del regno di Moray e poi dell’intera Scozia.

Leggi anche –> Raffaele Proietti, nipote del grande Gigi: è lui il vero erede dell’attore?

La verità sul Macbeth, il sovrano nato dalla penna di William Shakespeare

Macbeth non era così subdolo come la sua controparte letteraria. Ha anche governato una Scozia forte e stabile per quasi un decennio, inserendola sulla mappa europea come luogo di fama internazionale. La Scozia nell’XI secolo era molto diversa da quella che conosciamo oggi, costituita da un mosaico di regni vagamente collegati. È impossibile accertare esattamente come questi regni interagissero tra loro, ma molti storici pensano che ciascuno fosse governato autonomamente da un sovrano.

Generazioni di guerre e conflitti dinastici avevano visto la corona della Scozia passare di fratello in fratello piuttosto che la più familiare primogenitura, che tramanda la corona di padre in figlio. Con molti re scozzesi nel X e XI secolo uccisi dai loro rivali, questo sistema assicurava che qualcuno fosse sempre pronto a governare. Malcolm era una figura potente nella regione. Uccidendo il suo predecessore, Kenneth III nel 1005, e presumibilmente assicurando il suo territorio sconfiggendo un esercito della Northumbria nella battaglia di Carham.

È molto probabile che Macbeth fosse il cugino più giovane di Malcolm, quindi è stato fortunato a sopravvivere. Malcolm è l’unico vero esempio di serial killer della Scozia medievale. Il suo consolidamento del potere è stato probabilmente molto peggio di qualsiasi cosa abbia mai fatto il vero Macbeth.

The post Macbeth, la prima della Scala: cosa c’è di vero dietro il personaggio appeared first on Ck12 Giornale.